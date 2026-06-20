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Загострення на Близькому Сході. Іран оголосив про закриття Ормузької протоки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Загострення на Близькому Сході. Іран оголосив про закриття Ормузької протоки
Ормузька протока знову стала осередком напруженості між Іраном та США
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати спростували заяву Ірану про блокування Ормузької протоки

Ситуація щодо судноплавства в Ормузькій протоці опинилася в стані невизначеності через суперечливі заяви сторін. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Військове керівництво Ірану оголосило про перекриття цього стратегічно важливого морського шляху. Свої дії Тегеран пояснив тим, що Вашингтон нібито порушив попередні мирні домовленості, оскільки не зміг зупинити бойові дії між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла». Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції виступили з попередженням про небезпеку для будь-яких кораблів, які наближатимуться до протоки.

У свою чергу, Сполучені Штати спростували заяву про блокування водного шляху. Речник Центрального командування США Тім Хокінс наголосив, що Іран не має контролю над протокою, рух суден там не припинявся, а американські сили продовжують стежити за безпекою навігації. За інформацією американського командування, у суботу через протоку пройшло 55 комерційних суден. Це найвищий добовий показник з моменту початку війни, хоча він і залишається суттєво меншим за довоєнний рівень, який становив у середньому 130 суден на день. Наразі достеменно невідомо, чи вплинули іранські погрози на інтенсивність руху транспорту після їхнього оприлюднення.

Попри загострення навколо протоки та триваючі бойові дії в Лівані, сторони готуються до продовження дипломатичного процесу. Пакистан, який виконує роль посередника, анонсував старт технічних переговорів між США та Іраном у Швейцарії. Американську сторону на цих зустрічах представлятимуть посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які вже прибули на місце, що підтвердив віцепрезидент Джей Ді Венс. Своєю чергою, в МЗС Ірану повідомили, що їхня делегація також вирушила до Швейцарії.

Головною загрозою для зриву домовленостей залишається конфлікт у Лівані, оскільки ані Ізраїль, ані «Хезболла» офіційно не підписували мирний пакт, хоча початковий варіант угоди передбачав припинення вогню на всіх фронтах. Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про відсутність зобов'язань з його боку дотримуватися цих умов, що викликало критику з боку Білого дому. Чергова спроба встановити режим припинення вогню, про яку дипломати заявляли у п'ятницю, фактично зірвалася вже наступного дня.

Ліванська сторона повідомила про ізраїльські авіаудари на півдні країни, внаслідок яких загинули щонайменше 16 людей. Армія Ізраїлю пояснила свої дії відповіддю на нічний обстріл з боку «Хезболли», яка випустила понад 50 снарядів по ізраїльських позиціях. Самі ж представники «Хезболли» задекларували дотримання перемир'я, проте підтвердили факт бойового зіткнення, заявивши про засідку на ізраїльську піхоту, яка намагалася просунутися поблизу міста Набатія.

Нагадаємо, Ізраїль та «Хезболла» погодилися на перемир’я після чергової ескалації бойових дій. Це рішення стало важливим фактором для продовження дипломатичного процесу між США та Іраном.

Раніше цього тижня Вашингтон і Тегеран підписали меморандум із 14 пунктів, який передбачає припинення бойових дій та запуск 60-денного періоду для врегулювання суперечностей щодо іранської ядерної програми та інших проблемних питань.

Втім, ситуація навколо переговорів залишається вразливою. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений скасувати свою поїздку до Швейцарії через загострення ситуації в Лівані.

Теги: США Ізраїль Іран війна Ліван

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