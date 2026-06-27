Канада наблизилася до участі у Євробаченні

CBC/Radio-Canada вступив до Європейської мовної спілки

Канадська національна громадська телерадіокомпанія CBC/Radio-Canada отримала повноправне членство в Європейській мовній спілці (EBU), що відкриває країні шлях до участі в Євробаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Що змінилося для Канади

EBU, організатор щорічного пісенного конкурсу, у четвер оголосив про прийняття канадського мовника до своїх рядів. Формально саме повноправне членство в спілці є передумовою для того, щоб країна могла подати заявку на участь у «Євробаченні». Утім, представник CBC/Radio-Canada поки утримався від конкретики щодо термінів: компанія лише повідомила, що деталі стануть відомі пізніше.

Особистий проєкт прем'єра

Вихід на сцену Євробачення прем'єр-міністр Канади Марк Карні називав одним зі своїх пріоритетів від самого початку перебування на посаді у 2025 році. У державному бюджеті країни передбачено 150 мільйонів канадських доларів фінансування для CBC, а також доручення мовнику опрацювати можливість участі в конкурсі.

Директор-генерал EBU Ноель Каррен прокоментував рішення про прийняття Канади до спілки.

«Голос Канади в нашій спільноті робить нас сильнішими», – зазначив директор-генерал EBU Нолан Каррен.

Не перший випадок виходу за межі Європи

Якщо участь Канади у конкурсі все ж відбудеться, вона стане вже четвертою неєвропейською країною на сцені «Євробачення». Раніше за межі континенту конкурс виходив тричі:

Ізраїль приєднався до змагань 1973 року;

Марокко одноразово виступило у 1980-му;

Австралія долучилася до конкурсу у 2015 році.

Останній випадок, коли Канада була настільки близько до Євробачення, припадає на 1988 рік: тоді під прапором Швейцарії на конкурсі переможницею стала канадська співачка Селін Діон.

Контекст довкола конкурсу

Новина про Канаду з'являється на тлі суперечок, які останніми роками супроводжують «Євробачення». Перемогу на 70-му конкурсі у Відні в травні здобула Болгарія, яка лише на кілька балів випередила Ізраїль і прийматиме конкурс у 2027 році. Участь ізраїльської делегації у фіналі-2026 викликала бойкот з боку п'яти країн, які висловили занепокоєння через дії Ізраїлю в секторі Газа.

Нагадаємо, переможницею Євробачення-2026 стала болгарська співачка Dara з піснею Bangaranga, а українська Leléka фінішувала дев'ятою. До слова, суперечки навколо участі Ізраїлю в конкурсі не вщухають і досі: бельгійський мовник VRT погрожує бойкотувати Євробачення-2027, якщо EBU не дозволить провести відкрите голосування щодо допуску Ізраїлю до змагань.