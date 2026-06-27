Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Канада наблизилася до участі у Євробаченні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У державному бюджеті країни передбачено 150 мільйонів канадських доларів фінансування
фото ілюстративне

CBC/Radio-Canada вступив до Європейської мовної спілки

Канадська національна громадська телерадіокомпанія CBC/Radio-Canada отримала повноправне членство в Європейській мовній спілці (EBU), що відкриває країні шлях до участі в Євробаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Що змінилося для Канади

EBU, організатор щорічного пісенного конкурсу, у четвер оголосив про прийняття канадського мовника до своїх рядів. Формально саме повноправне членство в спілці є передумовою для того, щоб країна могла подати заявку на участь у «Євробаченні». Утім, представник CBC/Radio-Canada поки утримався від конкретики щодо термінів: компанія лише повідомила, що деталі стануть відомі пізніше.

Особистий проєкт прем'єра

Вихід на сцену Євробачення прем'єр-міністр Канади Марк Карні називав одним зі своїх пріоритетів від самого початку перебування на посаді у 2025 році. У державному бюджеті країни передбачено 150 мільйонів канадських доларів фінансування для CBC, а також доручення мовнику опрацювати можливість участі в конкурсі.

Директор-генерал EBU Ноель Каррен прокоментував рішення про прийняття Канади до спілки. 

«Голос Канади в нашій спільноті робить нас сильнішими», – зазначив директор-генерал EBU Нолан Каррен.

Не перший випадок виходу за межі Європи

Якщо участь Канади у конкурсі все ж відбудеться, вона стане вже четвертою неєвропейською країною на сцені «Євробачення». Раніше за межі континенту конкурс виходив тричі:

  • Ізраїль приєднався до змагань 1973 року;
  • Марокко одноразово виступило у 1980-му;
  • Австралія долучилася до конкурсу у 2015 році.

Останній випадок, коли Канада була настільки близько до Євробачення, припадає на 1988 рік: тоді під прапором Швейцарії на конкурсі переможницею стала канадська співачка Селін Діон.

Контекст довкола конкурсу

Новина про Канаду з'являється на тлі суперечок, які останніми роками супроводжують «Євробачення». Перемогу на 70-му конкурсі у Відні в травні здобула Болгарія, яка лише на кілька балів випередила Ізраїль і прийматиме конкурс у 2027 році. Участь ізраїльської делегації у фіналі-2026 викликала бойкот з боку п'яти країн, які висловили занепокоєння через дії Ізраїлю в секторі Газа.

Нагадаємо, переможницею Євробачення-2026 стала болгарська співачка Dara з піснею Bangaranga, а українська Leléka фінішувала дев'ятою. До слова, суперечки навколо участі Ізраїлю в конкурсі не вщухають і досі: бельгійський мовник VRT погрожує бойкотувати Євробачення-2027, якщо EBU не дозволить провести відкрите голосування щодо допуску Ізраїлю до змагань.

 

 

Читайте також:

Теги: Євробачення Марк Карні Селін Діон співачка фінансування Болгарія конкурс Канада Ізраїль міністр Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мовник був незадоволеним фактом участі своєї країни на Євробаченні-2026
Країна-фіналістка Євробачення-2026 планує відмовитися від участі наступного року
27 травня, 22:47
Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026
Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026
28 травня, 21:44
«Метінвест» щороку інвестувала близько $1 млрд у розвиток виробничих активів до 2022 року
«Метінвест» інвестує до $280 млн на рік попри війну, але стикається з новими бар'єрами в ЄС – Водовіз
2 червня, 14:01
Єрусалим не брав участі в переговорах і дізнався про їх завершення фактично в останній момент
США та Іран підписали угоду – Ізраїль відмовився її виконувати
16 червня, 03:15
Трамп приховав угоду з Іраном від ключового союзника
США приховали від Ізраїлю текст угоди з Іраном
17 червня, 15:21
П’єр Хайльбронн
Ексспецпосланець президента Франції став членом Дорадчої ради ДТЕК
19 червня, 19:50
Apple Music показав, хто насправді домінує у світовій музиці
Apple Music назвав найпопулярнішого артиста за всю історію сервісу
20 червня, 09:21
Польща підготувала 200 угод і контрактів між польськими та українськими компаніями
Туск визнав антиукраїнські настрої поляків і закликав не роздмухувати конфлікт
24 червня, 01:22
Удар пошкодив установку первинної переробки нафти CDU-5, потужність якої становить 12 тис. тонн на добу
Найбільший НПЗ «Лукойлу» зупинився після атаки безпілотників – Reuters
25 червня, 23:30

Шоу-біз

Канада наблизилася до участі у Євробаченні
Канада наблизилася до участі у Євробаченні
Воєнний стан – не форс-мажор? Українець стягнув компенсацію з організатора концерту російського гурту
Воєнний стан – не форс-мажор? Українець стягнув компенсацію з організатора концерту російського гурту
Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу
Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу
Помер відомий український режисер сербського походження
Помер відомий український режисер сербського походження
В'ячеславу Хостікоєву – 30. Творчий шлях та цікаві факти із життя актора, сина легендарних батьків
В'ячеславу Хостікоєву – 30. Творчий шлях та цікаві факти із життя актора, сина легендарних батьків
Глядачка відсудила кошти за квитки, куплені на концерт Олі Полякової шість років тому
Глядачка відсудила кошти за квитки, куплені на концерт Олі Полякової шість років тому

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua