Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через ЛГБТ-прайд

Правоохоронці здійснюють необхідні превентивні заходи та стежать за дотриманням публічного порядку

Поліція Києва та придані сили забезпечують публічну безпеку під час проведення масових заходів у центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

«Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, рятувальники ДСНС та курсанти Національної академії внутрішніх справ. Правоохоронці здійснюють необхідні превентивні заходи та стежать за дотриманням публічного порядку в місцях проведення акцій», – йдеться у повідомленні.

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фото: Національна поліція

Поліція закликала учасників заходів та громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, правил безпеки, а також враховувати обмеження, пов’язані з дією воєнного стану.

⚡️ У центрі Києва проходять два масові заходи – акція на підтримку прав ЛГБТ та марш прихильників традиційних цінностей



Через проведення заходів у столиці тимчасово перекрили частину вулиць. На місці працюють правоохоронці, посилено заходи безпеки. pic.twitter.com/2wJce3BIPQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«У разі оголошення повітряної тривоги громадянам необхідно негайно пройти до найближчого укриття та перебувати там до сигналу відбою», – наголосила поліція.

Раніше КМДА повідомила, що сьогодні в столиці заплановано проведення кількох публічних заходів різної тематики, зокрема маршу «КиївПрайд» та інформаційно-просвітницького заходу «Хода на захист сім’ї, дітей та України», про проведення якого організатори та організаторки також завчасно повідомили міську владу.

До слова, 17 травня в центрі Одеси відбулася публічна хода учасників ЛГБТ-прайду. Одночасно на цій же локації розгорнулася масштабна акція протесту прихильників традиційних сімейних цінностей, яка зрештою переросла у фізичне протистояння та сутички між опонентами.