США створили «механізм моніторингу» дотримання режиму припинення вогню в Лівані

США матимуть інформацію в режимі реального часу та точну інформацію про бойові дії в Лівані

Сполучені Штати створили «механізм моніторингу» крихкого припинення вогню в Лівані, оскільки неодноразові порушення з боку Ізраїлю та «Хезболли» загрожують зірвати переговори між США та Іраном. Про це заявив американський чиновник, передає «Главком» із посиланням на CNN.

Чиновник заявив, що державний секретар Марко Рубіо у п'ятницю розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Бtньяміном Нетаньягу та президентом Лівану Джозефом Ауном «про зміцнення припинення вогню та майбутні переговори».

«В результаті цих дзвінків США запустили механізм моніторингу через Центральне командування США, щоб наші політики мали інформацію в режимі реального часу та точну інформацію про бойові дії в Лівані», – сказав чиновник.

Американський чиновник сказав: «Ізраїльські та ліванські посадовці перебуватимуть у Вашингтоні три дні цього тижня, щоб продовжити роботу».

Очікується, що переговори між Ізраїлем та Ліваном за посередництва США розпочнуться у вівторок вранці.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, продовжить військові дії проти угруповання «Хезболла», попри підписану між США та Іраном угоду про припинення вогню, яка прямо передбачає зупинку бойових дій у Лівані.

Американська розвідка вважає, що ізраїльський прем'єр перебуває під потужним внутрішнім тиском через постійні атаки на північ країни. Ймовірно, Ізраїль продовжить операції, навіть якщо вони перешкоджатимуть подальшим американсько-іранським переговорам щодо ядерної програми. Сама угода є вкрай непопулярною в Ізраїлі, оскільки коментатори критикують її за ігнорування ракетної програми Ірану, вимогу виведення військ США з регіону та обмеження дій ЦАХАЛу.

Нагадаємо, Ізраїль та ліванське угруповання «Хезболла» досягли домовленості про відновлення режиму припинення вогню після чергового спалаху бойових дій. Укласти угоду вдалося за посередництва Сполучених Штатів та Катару.

За інформацією кореспондента Axios Барака Равіда, який послався на високопоставленого американського чиновника, сторони погодилися повернутися до режиму припинення вогню 19 червня.