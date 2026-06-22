NYT: Ізраїль наказав своїм військовим обмежити дії в Лівані, але напруженість зберігається

Загострення між Ізраїлем та «Хезболлою» загрожюуть крихким переговорам між США та Іраном

Бойові дії між Ізраїлем та угрупованням «Хезболла» послабшали після того, як ізраїльське керівництво наказало армії припинити проактивні удари та обмежитися оборонними діями в межах контрольованої «зони безпеки» на півдні Лівану. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Цьому передувало нове загострення: у п'ятницю та суботу внаслідок обстрілів з боку «Хезболли» загинули п’ятеро ізраїльських військових, після чого Ізраїль завдав ударів по 300 цілях, ліквідувавши близько 100 бойовиків. У відповідь на дії Ізраїлю Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, хоча американські військові стверджують, що судноплавство тривало. На тлі цих подій Дональд Трамп у соцмережах закликав Тегеран негайно зупинити підконтрольні сили в Лівані, пообіцявши у разі відмови завдати по Ірану нових, ще сильніших ударів.

Попри затишшя, ситуація залишається напруженою через розбіжності щодо визначення оборонних дій. Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що обмежень для усунення загроз немає, а начальник Генштабу Еяль Замір наголосив на важливості ліквідації підземної військової фортеці «Хезболли» в районі хребта Алі аль-Тахер та селища Тебніт, які нещодавно були включені до оновленої карти ізраїльської зони контролю.

Водночас, «Хезболла» заявила про відданість перемир’ю, але попередила, що не терпітиме розширення окупації, а ліванська влада вимагає повного виведення ізраїльських військ. Поки сторони звинувачують одна одну в порушеннях, Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про цивільні жертви та значні руйнування у місті Набатія.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, продовжить військові дії проти угруповання «Хезболла», попри підписану між США та Іраном угоду про припинення вогню, яка прямо передбачає зупинку бойових дій у Лівані.

Американська розвідка вважає, що ізраїльський прем'єр перебуває під потужним внутрішнім тиском через постійні атаки на північ країни. Ймовірно, Ізраїль продовжить операції, навіть якщо вони перешкоджатимуть подальшим американсько-іранським переговорам щодо ядерної програми. Сама угода є вкрай непопулярною в Ізраїлі, оскільки коментатори критикують її за ігнорування ракетної програми Ірану, вимогу виведення військ США з регіону та обмеження дій ЦАХАЛу.

Нагадаємо, Ізраїль та ліванське угруповання «Хезболла» досягли домовленості про відновлення режиму припинення вогню після чергового спалаху бойових дій. Укласти угоду вдалося за посередництва Сполучених Штатів та Катару.

За інформацією кореспондента Axios Барака Равіда, який послався на високопоставленого американського чиновника, сторони погодилися повернутися до режиму припинення вогню 19 червня.