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Що забороняє парламентарям захищати права ЛГБТ: несподівані результати дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Що забороняє парламентарям захищати права ЛГБТ: несподівані результати дослідження
Нардепи блокують ухвалення рішень на підтримку ЛГБТ через суттєвий вплив церкви
фото з відкритих джерел

Українські церкви не поділяють будь-яке пом’якшення недружнього ставлення до ЛГБТ

Упродовж 2024 провідні українські церкви, що входять до складу Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, у своїй публічній діяльності майже не торкалися питань ЛГБТ. Водночас вони зберігають суттєвий вплив на українських законодавців, які блокують ухвалення будь-яких рішень на підтримку ЛГБТ. Про це йдеться в дослідженні правозахисного центру «Наш світ».

Як зазначається, українські церкви не поділяють будь-яке пом’якшення недружнього ставлення до ЛГБТ. Зокрема, глава ПЦУ митрополит Епіфаній відкинув пропозицію взяти приклад з папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари, вказавши на те, що таку позицію папи не підтримують навіть римо- та греко-католицькі єпископи України.

Згідно зі звітом, українські релігійні ресурси продовжують поширювати маніпулятивні матеріали з вебсайту «Всі разом!».

«Подібно до російської пропаганди, ці матеріали створюють у читача абсолютно хибне враження про Україну як «лівацьку» країну, в якій свободи слова та віросповідання грубо порушуються на догоду «пропаганді гомосексуалізму» та «гендерної ідеології», а захисники «традиційних цінностей» піддаються репресіям. Неочікуваним ефектом цього для українських церков стало те, що певні їхні західні колеги – переважно, ультраконсервативні протестанти США – повірили російській пропаганді, підкріпленій аналогічними заявами з українського боку, що помітно підірвало підтримку України серед американських консерваторів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2024 року ВРЦіРО та представникам окремих церков довелося провести низку зустрічей з представниками консервативних релігійних і політичних кіл США, на яких вони намагалися розвіяти негативний ефект власних висловлювань про ЛГБТ.

«Водночас ВРЦіРО не відмовилася від використання штампів гомофобної пропаганди, протестуючи проти проведення Маршу Рівності в Києві як частини «ліворадикального політичного руху, який є продовженням марксизму минулого» та характеризуючи законо­проєкти, спрямовані на захист прав ЛГБТК, як «закони, які сприяли б поширенню гріха розпусти і аморальності в українському суспільстві», – вказано у звіті правозахисного центру.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла назвала представників ЛГБТ людьми, які мають психофізіологічні відхилення. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Парламентарка наголосила, що не є противницею представників ЛГБТ, однак назвала їх «відхиленням від норми».

«Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми, або, з наукового погляду, хворобами», – каже вона.

Безугла наголосила, що людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, «не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть».

До слова, у Києво-Могилянській бізнес-школі скасовано лекцію «Криза національної ідентичності чи її відродження?» українського історика, філософа, соціолога та громадського діяча Сергія Чаплигіна. Причиною нібито стали «некоректні» погляди Чаплигіна щодо ЛГБТ+ спільноти

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Теги: церква ЛГБТ Московська церква в Україні православна церква

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