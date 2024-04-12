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Американські снаряди для України. NYT розповів, чи здатні США задовольнити потреби Києва

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Американські снаряди для України. NYT розповів, чи здатні США задовольнити потреби Києва
Базова потреба Києва в 155-мм снарядах становить понад 4 млн на рік
фото: US Army Force

США не здатні виробляти і десятої частини від тієї кількості 155-мм снарядів, яку потребує Україна

Сполучені Штати можуть виробляти 360 тис. снарядів на рік, що становить лише десяту частину того, що потребує Україна. Про це пише The New York Times.

Автор статті, республіканець Джей Ді Венс, заявив, що США не вистачає потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги. Він зазначив, що міністр оборони України минулого року повідомив, що базова потреба Києва в 155-мм снарядах становить понад 4 млн на рік. Однак США навіть після подвоєння потужностей можуть виробляти 360 тис. снарядів на рік.

Ді Венс підкреслив, що Сполучені Штати планують довести цей показник до 1,2 млн до кінця 2025 року. За його словами, це «дорого обійдеться американським платникам податків».

Політик додав, що основною зброєю протиповітряної оборони України залишаються системи Patriot, однак США не здатні задовольнити потреби Києва і в цьому випадку. Сполучені Штати виробляють 550 ракет на рік, а у випадку, якщо буде прийнято пакет додаткової допомоги, щорічне виробництво зросте до 650 одиниць, але це все одно менше третини від того, що потрібно Україні.

Як повідомлялося, Україна та її союзники програють у перегонах за боєприпасами, які необхідні для стримування російських атак, і поки неясно, чи дадуть намагання союзників достатній результат у короткостроковій перспективі для підтримки стабільності на лінії фронту. Співрозмовники видання Bloomberg зазначили, що потік західної військової допомоги в Україну різко скоротився, а деяка українська зброя робить лише один постріл на день, щоб зберегти свої запаси.

Нагадаємо, Україна зіткнулась з браком зенітних боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст. Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

До слова, створити систему протиповітряної оборони «Залізний купол» над Україною, подібної до тої, яку використовують в Ізраїлі, найближчими роками неможливо фізично. Для цього потрібна занадто велика кількість техніки та ресурсів.

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Теги: Україна США боєприпаси ракета системи ППО

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