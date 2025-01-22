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Історик із Гарварду пояснив, у чому сходяться Путін та Трамп

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Історик із Гарварду пояснив, у чому сходяться Путін та Трамп
Історик: Все починається з підняття ставок. Саме це я бачу у заявах Трампа
фото: Іра Шепетко

Сергій Плохій: Цінності Путіна і Трампа ті самі

Заяви Дональда Трампа щодо територіальних претензій до Данії, погрози Панамі і заклик до Канади стати 51-м штатом – це явно імперська риторика. Якщо президент США просуває такі меседжі, то це може легітимізувати територіальні зазіхання Путіна, про це у інтервʼю «Главкому» сказав історик Гарвардського університету Сергій Плохій.

Плохій наголошує: якщо США мають претензії на якісь чужі території, то і якась інша країна може мати претензії на чиїсь суверенні території. Це логіка Real politic.

«З одного боку, явно це імперська риторика (щодо Панами, Гренландії – «Главком»). Якщо США висувають такі претензії вустами минулого і майбутнього президента, то це фактично легітимізує також відповідні претензії Путіна. Цінності Путіна і Трампа ті самі», – підкреслив експерт.

Історик пояснює, те, що відбулося – це публічна заява не тільки про зацікавленість США у Гренландії і Панамському каналі, це фактично претензія на ексклюзивний контроль над ними. Йдеться про геополітичне протистояння проти Росії і проти Китаю.

Плохій переконаний, що Гренландія – це майбутнє півночі світу в умовах глобального потепління, відкриття нових маршрутів, доступ до копалин. Ключовим для США є контроль над Панамським каналом, адмініструванням якого займається компанія з Гонконгу, додає історик. Водночас, хоч Трамп і маркує частини світу, де він бачить корінний інтерес США, це не означає, що там буде висадка якихось військ вже сьогодні.

«Це означає початок якихось розмов про це. І тоді раптом Америка не забирає Гренландію, але створює там якусь додаткову військову базу, наприклад. Чи американська компанія замінює в адмініструванні каналу компанію з Гонконгу. От це, скоріше за все, ціль реальна», – підсумував Плохій. Він додав, що все починається з підняття ставок, і саме це він бачить у заявах Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловлював бажання придбати острів та встановити над ним контроль, і він «одержимий» цією ідеєю. Раніше Трамп опублікував карту США із двома новими територіями. Президент США опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

Республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. 

Однак прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом заявила, що Гренландія сама прийматиме рішення про свою незалежність. 

До слова, якщо Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату.

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Теги: путін Дональд Трамп Гренландія небезпека погрози Сергій Плохій

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