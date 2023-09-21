Адвокат Шуфрича стривожений: з будинку клієнта виносяться ложки й виделки

Адвокат заявив, що з будинку забирають все, що, на думку правоохоронців є коштовним

«Протягом свого адвокатського досвіду я ще такого не бачив»

Коли до будинку Шуфрича прийшли з обшуками, то виявилось, що там знаходиться чимала кількість коштовних речей – предметів мистецтва, картин, антикваріату та ін. Біля будинку виставили пост спостереження з представників СБУ, але згодом почалось вилучення речей, розповів в інтерв'ю «Главкому» представник адвокатського об’єднання Barristers Олександр Тананакін, який захищає заарештованого нардепа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правозахисник підкреслив, що не бачив такого протягом свого адвокатського досвіду. «Бувало, що вилучали гроші, але щоб просто вивозили з будинку все, що, на думку працівників правоохоронних органів, є коштовним, – такого не було. Причому вивозять не тільки предмети мистецтва, а навіть дві авторучки, здається, з золотими елементами. Це предмет сучасності, а не реліквія якогось імператора. Вилучаються виделки, ложки, якийсь столовий сервіз», – зазначив адвокат.

Щодо картин, то, на думку Тананакіна, її мають намір відвезти до музею. При цьому він додав, що картину з приватної колекції демонструвати не можна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Правоохоронці просто виконують вказівку, але ж адвокати не будуть це зупиняти. Ми лише можемо спостерігати і документувати всі ці дії, яким надалі, думаю, буде надана відповідна оцінка. Але це не питання сьогоднішнього дня, на сьогодні це – просто хайп. Думаю, ми побачимо в мережі ще якісь фотографії, вилучені коштовні речі», – припускає правозахисник.

Не обійшов увагою він і велику люстру під целофаном, навколо якої було багато мемів в інтернеті. За його словами, її ще не вилучили, але, можливо, в майбутньому це зміниться.

Олександр Тананакін заявив, що вилучення речей Шуфрича відбувається через підставу, що начебто вони набуті злочинним шляхом. Він додав, що Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає можливості під час обшуку вилучати якісь речі, що мають культурне значення. Це можна робити з речовими доказами, які мають значення для розслідування, а не речами, яким 200-300 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також ми писали, що 15 вересня Печерський суд Києва відправив Нестора Шуфрича на 60 днів під арешт без права внесення застави. Засідання відбувалося у закритому режимі, про що клопотала сторона обвинувачення. Натомість адвокати Шуфрича виступали за відкрите засідання.