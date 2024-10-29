Генерал Марченко заявив, що КНДР направила до РФ аж 15 тис. вояків

Генерал наголосив, що для залучення у війну КНДР є «сильним підсиленням» для РФ

Марченко: Північнокорейські війська можуть «підсилити тилові тилові об'єкти», з яких знімуть росіян

Генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку повномасштабного російського вторгнення керував обороною Миколаєва, в інтервʼю Бориславу Березі заявив, що КНДР може направити до Росії понад 15 тис. військових.

«Ну, наскільки мені відомо, їх (військ КНДР - «Главком») може бути більше чим 15 тис. Це дуже сильне підсилення», – повідомив генерал.

За його словами, навіть якщо північнокорейські війська не підуть на фронт, вони можуть «підсилити тилові тилові об'єкти», з яких знімуть російських військових і перекинуть на більш важливі ділянки. Марченко додав, що для українців «це не дуже добра новина».

Нагадаємо, Україна та Південна Корея посилить обмін розвідданим та експертизою, а також активізують контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію з боку Росії та Північної Кореї. Про це повідомив український лідер за підсумками телефонної розмови з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Цього тижня південнокорейська делегація також відвідає Україну, аби поділитися інформацією щодо відправлення військ КНДР до Росії та обговорити заходи співпраці.

Минулого тижня Юн зазначив, що Сеул може розглянути можливість надання зброї Україні, що може свідчити про зміну його політики, яка раніше полягала лише у наданні гуманітарної допомоги.

Як відомо, понад 3 тисячі військових КНДР почали злагодження на території Курської області РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«За інформацією небайдужого населення Курщини понад 3 тис. найманців з КНДР почали злагодження на місцевості. Солдатів режиму Кім Чен Ина навчають на низці полігонів, підвезення особового складу відбувається переважно вночі. Разом з ними на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями», – йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора.