Елена Зеленская на концерте «Женского квартала»: настоящие эмоции первой леди



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За происходящим на сцене наблюдала из-за кулис

Елена Зеленская присутствовала на концерте «Женского квартала», который состоялся 29 сентября в Киеве. Первая леди наблюдала за происходящим на сцене из-за кулис.

«Моя любимая первая леди за кулисами», - подписаны снимки.

Как известно, Елена Зеленская сотрудничает со студией «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским с друзьями по КВН. Но предпочитает писать сценарии, а не выступать со сцены в качестве актрисы.

Недавно в сети появились атмосферные черно-белые снимки, на которых видны неподдельные эмоции первой леди. Фото опубликовала фотограф Ксения Твердохлеб в Instagram.

Пользователи сети в комментариях восторгаются снимками, на которых видна истинная красота украинской первой леди.

Джерело: rbc.ua