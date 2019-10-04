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    Фото

    Елена Зеленская на концерте «Женского квартала»: настоящие эмоции первой леди

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    Елена Зеленская на концерте «Женского квартала»: настоящие эмоции первой леди
    instagram.com/tverdohleb_k

    За происходящим на сцене наблюдала из-за кулис

    Елена Зеленская присутствовала на концерте «Женского квартала», который состоялся 29 сентября в Киеве. Первая леди наблюдала за происходящим на сцене из-за кулис.

    «Моя любимая первая леди за кулисами», - подписаны снимки.

    Как известно, Елена Зеленская сотрудничает со студией «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским с друзьями по КВН. Но предпочитает писать сценарии, а не выступать со сцены в качестве актрисы.

    Недавно в сети появились атмосферные черно-белые снимки, на которых видны неподдельные эмоции первой леди. Фото опубликовала фотограф Ксения Твердохлеб в Instagram.

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    instagram.com/tverdohleb_k
    instagram.com/tverdohleb_k
    instagram.com/tverdohleb_k
    instagram.com/tverdohleb_k
    instagram.com/tverdohleb_k

    Пользователи сети в комментариях восторгаются снимками, на которых видна истинная красота украинской первой леди.

    Джерело: rbc.ua

    фотограф знаменитости фотография Instagram первая леди Елена Зеленская
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