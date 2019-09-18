Казино и стриптизерши: фото с дня рождения сына Гонтаревой



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В сети появились фотографии с дня рождения сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

Фото выложила в Одноклассниках Зоя Боровик (Томашевская), мать Валерии Томашевской, жены Антона Гонтарева.

На снимках присутствует и похудевшая после санатория в Индии экс-глава НБУ. На фото запечатлены развлечения семейства, которое празднуит 30-летие Антона: «кокаиновый набор» из сахарной пудры и долларов, который «использует» Зоя Томашевская, игра в казино с Гонтаревой, танцы свата Гонтаревой со стриптизершами и прочие признаки сладкой жизни украинской элиты.

Празднование прошло в Киеве в элитном ресторане итальянской кухни «Марио».

Ранее, В Киеве сожгли автомобиль сына экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Антона Гонтарева.

Сама экс-глава НБУ назвала поджог автомобиля сына нападками на семью.

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», — сообщила экс-глава НБУ.

Гонтарева считает наезд на нее в Лондоне и поджег автомобиля сына в Киеве звеньями одной цепи. По ее мнению, ее семье объявлен не только политический террор, а и грозит физическое уничтожение.

Джерело: strana.ua