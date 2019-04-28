Амаль Клуни и ее образцовый офисный дресс-код (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Амаль Клуни – одна из немногих известных девушек, работа которой связана не с шоу-бизнесом, а с офисными буднями

Жена актера Джорджа Клуни – адвокат, и ей приходится немало времени проводить в судах или публично выступать перед большим количеством людей. Повседневный гардероб у любимицы Анны Винтур соответствующий – платья-футляры, аккуратные тренчи и большое количество строгих сорочек.

Этой весной Амаль Клуни полюбила платья на пуговицах. Простой силуэт, подчеркивающий, но не обтягивающий фигуру, и сдержанный оттенок – в такой комбинации именно пуговицы становятся главным акцентом ее образа.

Сдержанный и элегантный стиль Амаль Клуни нельзя назвать скучным. В ее гардеробе есть вещи с характером, например, кожаные тренчи. С помощью темно-зеленого она разбавила дуэт черного и белого, а лакированный бежевый тренч удачно подчеркнул шерстяные фактуры в образе.

Восточное происхождение дало Амаль Клуни яркий типаж внешности, с которым отлично сочетаются насыщенные оттенки одежды. Юрист это знает и умело использует. Сейчас одним из ее фаворитов является оттенок сицилийского апельсина, который делает мягче ее образ.

Бежевые лодочки, бесспорно, любимый аксессуар Амаль Клуни. Они подходят абсолютно под все, не привлекают к себе лишнего внимания и делают ее стройные ноги еще длиннее. Этот прием стоит взять на вооружение всем девушкам, которые только начинают формировать свой офисный стиль и не хотят подкупить лишнего.





Джерело: vogue.ua