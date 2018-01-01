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    Мила Йовович опубликовала фото без макияжа

    Актриса не стесняется показывать свое настоящее лицо
    Известная голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович выложила на свою страницу в социальную сеть селфи, которое показывает звезду без макияжа, пишет «Главком». Это уже далеко не первое подобное фото. Артистка не стесняется позировать без грима и макияжа, а также в повседневной одежде. Таким образом 42-летняя Йовович не
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 20:04
    • Розсилка
    Мила Йовович
    Мила Йовович

    Актриса не стесняется показывать свое настоящее лицо

    Известная голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович выложила на свою страницу в социальную сеть селфи, которое показывает звезду без макияжа, пишет «Главком».

    Это уже далеко не первое подобное фото. Артистка не стесняется позировать без грима и макияжа, а также в повседневной одежде. Таким образом 42-летняя Йовович не боится показать свое истинное лицо.

    В описании к фото звезда сообщила, что пытается отжиматься перед сном. Пока у нее получается всего 40 раз, но она пытается делать 60.

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    В комментариях поклонники актрисы восхищаются ее природной красотой. А сама Мила Йовович часто публикует подобные фото, или снимки с минимальным количеством макияжа:

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    Мила Йовович опубликовала фото без макияжа
    Мила Йовович опубликовала фото без макияжа
    Мила Йовович опубликовала фото без макияжа
    Мила Йовович опубликовала фото без макияжа
    Мила Йовович опубликовала фото без макияжа
    Мила Йовович опубликовала фото без макияжа

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