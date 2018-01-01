Мила Йовович опубликовала фото без макияжа

Актриса не стесняется показывать свое настоящее лицо

Известная голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович выложила на свою страницу в социальную сеть селфи, которое показывает звезду без макияжа, пишет «Главком». Это уже далеко не первое подобное фото. Артистка не стесняется позировать без грима и макияжа, а также в повседневной одежде. Таким образом 42-летняя Йовович не

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Мила Йовович

Актриса не стесняется показывать свое настоящее лицо

Известная голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович выложила на свою страницу в социальную сеть селфи, которое показывает звезду без макияжа, пишет «Главком».

Это уже далеко не первое подобное фото. Артистка не стесняется позировать без грима и макияжа, а также в повседневной одежде. Таким образом 42-летняя Йовович не боится показать свое истинное лицо.

В описании к фото звезда сообщила, что пытается отжиматься перед сном. Пока у нее получается всего 40 раз, но она пытается делать 60.

В комментариях поклонники актрисы восхищаются ее природной красотой. А сама Мила Йовович часто публикует подобные фото, или снимки с минимальным количеством макияжа: