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    Синди Кроуфорд с дочерью отдыхает на пляже. Появились фото

    Две модели поделились с подписчиками радостью от долгожданного отдыха
    После напряженной работы на Неделе моды в Нью-Йорке 16-летняя модель Кайя Гербер отправилась на отдых в теплые края. «Восстановление», - коротко подписала она фото, на котором нежится на солнышке, пишет «Главком». Компанию девушке составили родители: 51-летняя Синди Кроуфорд и 55-летний Рэнди Гербер. Отдохнуть от подиумов
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:44
    • Розсилка
    Синди Кроуфорд с дочерью
    Синди Кроуфорд с дочерью

    Две модели поделились с подписчиками радостью от долгожданного отдыха

    После напряженной работы на Неделе моды в Нью-Йорке 16-летняя модель Кайя Гербер отправилась на отдых в теплые края. «Восстановление», - коротко подписала она фото, на котором нежится на солнышке, пишет «Главком».

    Компанию девушке составили родители: 51-летняя Синди Кроуфорд и 55-летний Рэнди Гербер.

    Отдохнуть от подиумов и съемок Кайя решила на золотом пляже Карибских островов. В своем Instagram модели выложили фото с пляжа, а также снимки самого моря. Синди не упустила возможности лишний раз показать свои стройные ноги.

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    Синди Кроуфорд с дочерью отдыхает на пляже. Появились фото
    Синди Кроуфорд с дочерью отдыхает на пляже. Появились фото
    Синди Кроуфорд с дочерью отдыхает на пляже. Появились фото
    Синди Кроуфорд с дочерью отдыхает на пляже. Появились фото
    Синди Кроуфорд с дочерью отдыхает на пляже. Появились фото

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