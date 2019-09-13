«Ангелу» Victoria's Secret сделали предложение: трогательные фото



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24tv.ua

После четырех лет отношений влюбленные решились пожениться

Известная бразильская модель и «ангел» Victoria's Secret Лаис Ребейро собирается замуж. 28-летней красотке возлюбленный, баскетболист Хоаким Ноа, сделал предложение руки и сердца во время фестиваля Burning Man.

Радостным событием модель поделилась со своими поклонниками, опубликовав фотографии в Instagram. На кадрах девушка не скрывает своей радости и обнимает со своим возлюбленным – французским спортсменом.

«Он показал один из лучших моментов моей жизни. И я не могу быть еще счастливее. Мы поженимся, друзья», – написала модель.

После фестиваля девушка отправилась на гала-концерт Федерации мозаики, где и похвасталась обручальным кольцом.

Отметим, что пара встречалась около четырех лет и после длительных отношений решились на важный шаг – узаконить свои отношения.

Джерело: segodnya.ua