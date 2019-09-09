Maruv показала мужа: редкие фото
Соответствующий кадр она выложила на своей странице в Instagram stories
Украинская исполнительница Maruv поделилась совместным фото со своим мужем Александром Корсуном.
К слову, артистка редко делиться подробностями своей личной жизни, поэтому такое фото для многих поклонников стало настоящим удивлением.
Совместное черно-белое селфи супруги сделали в лифте после одного из выступлений знаменитости.
«О прошлой ночи», - подписала фото Maruv.
На фото MARUV одета в ультракороткое платье, на плечи певица накинула кожаную куртку, на голове у нее фуражка. Ее супруг одет в джины, светлую футболку с принтом и куртку.
Александр Корсун является менеджером исполнительницы и ездит с ней на гастроли. Так, этот снимок. Судя по всему, был сделан в российском городе Санкт-Петербурге. Хотя. Певица не указала геолокацию, но вместо нее постарался ее супруг.
Он в своем Instagram выложил видео, сделанное в автомобиле, и указал, что он с Анной находятся в Санкт-Петербурге.
Джерело: podrobnosti.ua