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    Стильные образы для современных невест (фото)

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    Стильные образы для современных невест (фото)
    vogue.ua

    В центре внимания минималистичные образы в стиле подвенечного платья Меган Маркл, современные непринужденные интерпретации, нетрадиционные фасоны и цвета, а также мини-версии свадебных платьев для второй части торжества

    Классические минималистичные свадебные образы всегда будут актуальны вне зависимости от времени и сезона. Элегантные платье-футляры в стиле 1990-х, интеллигентный блеск шелка или атласа, чувственные открытые плечи и минимум декора созданы для того, чтобы перевести все внимание на невесту и подчеркнуть изящные изгибы фигуры и чистоту образа. 

    Далеко не все невесты видят себя в классическом свадебном платье. Многие девушки предпочитают удобство, непренужденность и небанальный дизайн. Так, для торжества свободного формата подойдут платья с рукавами, украшенными рюшами или оборками, графичные вырезы, асимметричный подол или вовсе строгие брючные костюмы и элегантные комбинезоны.

    Свадьба – одно из самых главных событий в жизни каждой девушки. Хочется насладиться каждой минутой этого торжества и запомнить каждый момент. К середине вечера обычно большинство невест предпочитают сменить подвенечное платье на более удобный и практичный наряд.

    На помощь приходят мини-версии свадебных платьев или торжественные образы, украшенные миллионом мелких сверкающих пайеток. В платьях Self-Portrait , Retrofete and Rasario будет точно комфортно танцевать до утра.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Существуют множество достойных альтернатив подвенечных образов для невест, предпочитающих нетрадиционные наряды и практичность. Так, можно сделать реверанс в сторону шелкового slip-dress в качестве свадебного образа или поиграть с цветом, выбирая голубые, синие, розовые или любые другие цвета платьев. Такой наряд выручит потом еще и не раз.

    Джерело: vogue.ua

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