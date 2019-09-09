Стильные образы для современных невест (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

В центре внимания минималистичные образы в стиле подвенечного платья Меган Маркл, современные непринужденные интерпретации, нетрадиционные фасоны и цвета, а также мини-версии свадебных платьев для второй части торжества

Классические минималистичные свадебные образы всегда будут актуальны вне зависимости от времени и сезона. Элегантные платье-футляры в стиле 1990-х, интеллигентный блеск шелка или атласа, чувственные открытые плечи и минимум декора созданы для того, чтобы перевести все внимание на невесту и подчеркнуть изящные изгибы фигуры и чистоту образа.

Далеко не все невесты видят себя в классическом свадебном платье. Многие девушки предпочитают удобство, непренужденность и небанальный дизайн. Так, для торжества свободного формата подойдут платья с рукавами, украшенными рюшами или оборками, графичные вырезы, асимметричный подол или вовсе строгие брючные костюмы и элегантные комбинезоны.

Свадьба – одно из самых главных событий в жизни каждой девушки. Хочется насладиться каждой минутой этого торжества и запомнить каждый момент. К середине вечера обычно большинство невест предпочитают сменить подвенечное платье на более удобный и практичный наряд.

На помощь приходят мини-версии свадебных платьев или торжественные образы, украшенные миллионом мелких сверкающих пайеток. В платьях Self-Portrait , Retrofete and Rasario будет точно комфортно танцевать до утра.

Существуют множество достойных альтернатив подвенечных образов для невест, предпочитающих нетрадиционные наряды и практичность. Так, можно сделать реверанс в сторону шелкового slip-dress в качестве свадебного образа или поиграть с цветом, выбирая голубые, синие, розовые или любые другие цвета платьев. Такой наряд выручит потом еще и не раз.

Джерело: vogue.ua