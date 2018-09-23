Две в одной: Новый вид трансформирующейся татуировки покоряет мир



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Художник Векс Ван Хиллик

Векс Ван Хиллик использует складки человеческого тела, чтобы скрыть часть рисунка. Благодаря этому, когда конечность согнута, виден один рисунок, а когда ее разгибают — он превращается в другой

Художник Векс Ван Хиллик создал гениальный способ, при котором ему удалось объединить два потрясающих дизайна в одну впечатляющую татуировку. Используя стратегическое размещение и мастерское понимание оптических иллюзий, он создает изменяющих форму чернильных существ, которые трансформируются по мере движения тела.

В основном свои тату-проекты он создает в районе суставов ног и рук. Полноценную картину Ван Хиллика вы сможете разглядеть, если счастливый обладатель его нательного произведения искусства начнет двигаться — сгибать и разгибать свою конечность.

Работая в свободной манере, французский татуировщик рисует свои рисунки прямо на коже, это позволяет ему менять детали «на лету» — важно для создания правдоподобной иллюзии. Однако, что очень важно, Ван Хиллик всегда старается создавать симметрическую тему или зеркальное изображение одного существа. Вне зависимости согнута нога/рука или нет, рисунок всегда полноценен.

Так, например его татуировка с рыбой в согнутом состоянии конечности выглядит, как один единый субъект, тогда как в разогнутом — это две сиамские рыбы, скреплённые в районе головы.

В случае же с его татуировками насекомых существа могут буквально раздвигать свои крылья при разогнутом состоянии конечности! Такая необычная разновидность татуировки очень быстро прославила мастера в сети.

Джерело: boredpanda.com