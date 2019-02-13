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    Фото

    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг

    • Розсилка
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг

    Книжный магазин Librairie Mollat работает в Бордо более 120 лет

     Но в последние годы его известность распространилась далеко за пределами Франции. Слава пришла к заведению с фотопроектом под названием Book Face, в рамках которого образы сотрудников магазина удачно дополняют обложки книг.

    В эпоху вездесущих цифровых технологий посещение книжных магазинов ушло из разряда модных занятий. Но Librairie Mollat, безусловно, шагает в ногу со временем. Примерно раз в неделю магазин публикует в своём Instagram новый портрет из проекта Book Face, который оживляет обложки популярных романов, книг по искусству, журналов и комиксов.

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    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг
    Book Face: сотрудники магазина сделали креативные снимки с обложками книг

    Продолжающаяся серия креативных снимков дарит зрителям новые удивительные оптические иллюзии, в которых обложки дополняют лица и элементы одежды людей. А главное – проект поддерживают интерес к бумажной книге.

    Джерело: cameralabs.org

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