Своими работами Нейлл Гортон доказал, что может превратить человека в кого угодно, будь то другой человек или инопланетян.
Круче пластического хирурга: 15 эффектных преображений от британского гримёра, которые поразили сеть
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Работы талантливого визажиста и гуру пластического грима из Великобритании Нейлла Гортона вызывают восхищение
Нейлл Гортон уже больше 17 лет работает за кулисами знаменитых фильмов, преображая актёров. В его золотых руках люди меняются до неузнаваемости. Визажист может сделать из молодого человека страшного зомби, а из милой девушки престарелого панка.
В 2003 году Нейлл открыл первую в Европе студию, в которой обучают искусству грима и макияжа. С некоторыми актёрами Нейлл поработал уж не один раз, а результатами своих работ мастер делится на страничке в Инстаграме. Предлагаем вам взглянуть на эти чудесные трансформации.
Ну а пока Нейлл работает над очередным творением, Scotch предлагает посмотреть на лучшие образы знаменитостей c красной дорожки Grammy Awards.
Джерело: twizz.ru