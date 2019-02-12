Круче пластического хирурга: 15 эффектных преображений от британского гримёра, которые поразили сеть



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Работы талантливого визажиста и гуру пластического грима из Великобритании Нейлла Гортона вызывают восхищение

Нейлл Гортон уже больше 17 лет работает за кулисами знаменитых фильмов, преображая актёров. В его золотых руках люди меняются до неузнаваемости. Визажист может сделать из молодого человека страшного зомби, а из милой девушки престарелого панка.

В 2003 году Нейлл открыл первую в Европе студию, в которой обучают искусству грима и макияжа. С некоторыми актёрами Нейлл поработал уж не один раз, а результатами своих работ мастер делится на страничке в Инстаграме. Предлагаем вам взглянуть на эти чудесные трансформации.

Своими работами Нейлл Гортон доказал, что может превратить человека в кого угодно, будь то другой человек или инопланетян.

Джерело: twizz.ru