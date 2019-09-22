Бритни Спирс впервые вышла в свет после реабилитации (фото)



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teleprogramma.pro

В начале года стало известно, что любимица миллионов поклонников вновь оказалась в психиатрической клинике

В лечебнице Бритни провела около четырех месяцев. После этого она стала публиковать фото и видео, демонстрируя, что она полностью здорова.

Девушка набрал вес, поэтому стала активно заниматься спортом. В начале сентября певица сменила имидж. Из блондинки она превратилась в брюнетку. На преображение ее вдохновила сестра Линн. Однако поклонники решили, что с таким цветом волос Спирс стала

выглядеть старше своего возраста.

Постепенно певица пытается вернуться к прежней жизни. 20 сентября она впервые после реабилитации вышла в свет. Девушка появилась на красной дорожке премии Daytime Beauty Awards.

Бритни еще не успела вернуться в форму, поэтому черное-мини платье лишь подчеркнула несовершенства ее фигуры, полноватые ноги и руки. Даже босоножки на шпильке не спасли ситуацию. Волосам она придала объем, но они выглядели небрежными, а темный макияж дополнил образ.

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Артистку сопровождал ее возлюбленный Сэм Асгари, облаченный в серый костюм. Поклонники посчитали, что Спирс не стоило одеваться в молодежном стиле. Наряд сыграл с ней злую шутку и только состарил. По словам пользователей Сети, рядом с 26-летним манекенщиком певица выглядела словно его мама. Однако преданные фанаты надеются, что в скором будущем, над имиджем звезды поработают стилисты.

Джерело: teleprogramma.pro