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    Улыбающийся еж покорил сердца пользователей Instagram

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    Улыбающийся еж покорил сердца пользователей Instagram
    instagram.com/mr.pokee

    Еж по кличке Херби стал знаменитым в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке

    В соцсети Instagram набирает популярность страница ежа по кличке Херби из-за фотографий, на которых он изображен с счастливой улыбкой.  

    Автором снимков является хозяйка животного Талита Гирнус, проживающей в немецком городе Висбаден. По словам женщины, ранее принадлежал другому ежику по кличке Мистер Поки, с которым она путешествовала по разным странам и выкладывала фото с улыбчивым ежом.  

    Однако в начале этого года Мистер Поки скончался и ей пришлось завести нового питомца. 

    «Некоторые спрашивают, почему я не меняю ник и не создаю новый аккаунт для Херби. Но на этой странице уже нечто большее, чем история одного ежа. Это скорее посыл людям: «Будьте счастливы и улыбайтесь», - говорит Талита.  

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    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee
    instagram.com/mr.pokee

    Отметим, что в настоящее время на страницу подписано уже полтора миллиона человек. 

    Джерело: instagram.com/mr.pokee

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