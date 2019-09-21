Улыбающийся еж покорил сердца пользователей Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/mr.pokee

Еж по кличке Херби стал знаменитым в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке

В соцсети Instagram набирает популярность страница ежа по кличке Херби из-за фотографий, на которых он изображен с счастливой улыбкой.

Автором снимков является хозяйка животного Талита Гирнус, проживающей в немецком городе Висбаден. По словам женщины, ранее принадлежал другому ежику по кличке Мистер Поки, с которым она путешествовала по разным странам и выкладывала фото с улыбчивым ежом.

Однако в начале этого года Мистер Поки скончался и ей пришлось завести нового питомца.

«Некоторые спрашивают, почему я не меняю ник и не создаю новый аккаунт для Херби. Но на этой странице уже нечто большее, чем история одного ежа. Это скорее посыл людям: «Будьте счастливы и улыбайтесь», - говорит Талита.

Отметим, что в настоящее время на страницу подписано уже полтора миллиона человек.

Джерело: instagram.com/mr.pokee