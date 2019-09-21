Фотосессия 5-летнего мальчика и его 90-летних прабабушки и прадедушки покорила миллионы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Когда Рэйчел Перман сказала сыну, что в подарок на пятый день рождения он получит фотосессию, мальчик решил организовать все в стиле любимого мульта - «Вверх»

5-летний Элайдж всегда мечтал перевоплотиться в одного из персонажей мультфильма - маленького и надоедливого скаута Рассела. На роль Карла и Элли пригласили прабабушку и прадедушку - Ричарда и Кэролайн Бэйн.

Перман сама сделала фотографии (она профессионально занимается фотографией) и разместила их на своей странице в Facebook. Снимки стали мегапопулярными в соцсети.

Напомним: сюжет приключенческого мультфильма «Вверх» разворачивается вокруг пожилого человека по имени Карл Фредриксен. С самого детства он мечтал стать путешественником, и отправиться к Райскому водопаду, который исследовал его кумир Чарльз Манц.

Еще в детстве он встретил любовь всей своей жизни Элли, которая так же мечтал посетить тот самый водопад.

Однако годы неумолимо бежали, а мечты так и оставались мечтами. После того как любимая жена скончалась, Карл, будучи 78 летним стариком, решает все же осуществить мечту покойной и отправиться к райскому водопаду.

Не желая оставлять дом, в котором все напоминало об Элли, старик, наполнив тысяч воздушных шариков газом, подымает свой дом в воздух, и отправляется в путешествие.

Только вот произошла одна маленькая накладка: оказалось, что Карл на борту своего дома не сам, и вместе с ним там находиться маленький и надоедливый скаут Рассел.

Джерело: boredpanda.com