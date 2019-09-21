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    Дедушка вяжет куколок с витилиго, чтобы поддержать детей, отличающихся от других

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    Дедушка вяжет куколок с витилиго, чтобы поддержать детей, отличающихся от других
    boredpanda.com

    Пятна на коже — это пустяки, гораздо ужаснее иметь темные пятна в душе, уверен дедушка

    Витилиго — это состояние, при котором некоторые участки кожи теряют пигментацию. Оно не опасно для здоровья, но люди с витилиго частенько испытывают стресс из-за негатива окружающих.

    Об этом прекрасно знает Жоао Станганелли, который и сам живет с такими пятнами. Недавно житель Бразилии вышел на пенсию, но деятельный дедушка не захотел наслаждаться отдыхом, а при поддержке супруги увлекся вязанием крючком.

    Первое время Жоао с непривычки сильно мучился, у него постоянно болели спина и пальцы, но со временем мужчина освоился с нелегким рукоделием и связал симпатичную куколку, которую подарил внучке.

    Именно куклы и стали источником дополнительного дохода пенсионера. Вот только он прославился не обычными игрушками, а вязаными куколками, у которых на телах и лицах имеются пигментные пятна.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Жоао делает своих кукол для детишек с витилиго, чтобы поддержать их и с детства внушить им мысль: если человек отличается от других — это не значит, что он хуже.

    Джерело: boredpanda.com

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