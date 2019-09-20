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    Ассоль вышла замуж за своего возлюбленного Артема Тараненко

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    В Киеве отгуляла пышную свадьбу 25-летняя Екатерина Гуменюк, более известная как Ассоль

    Свадьба Кати Гуменюк прошла в одном из киевских заведений. Ведущими торжества стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов. 

    Одна из самых популярных в Украине певиц Тина Кароль выступила на свадьбе, сама Ассоль вместе с ней спела трогательную композицию «Мужчина моей мечты». 

    Под песню «Вечность», которую спел сам автор и исполнитель Monatik, молодожены исполнили первый танец.

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    Тина Кароль на свадьбе @assolmusic

    Джерело: segodnya.ua

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