Ассоль вышла замуж за своего возлюбленного Артема Тараненко
В Киеве отгуляла пышную свадьбу 25-летняя Екатерина Гуменюк, более известная как Ассоль
Свадьба Кати Гуменюк прошла в одном из киевских заведений. Ведущими торжества стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Одна из самых популярных в Украине певиц Тина Кароль выступила на свадьбе, сама Ассоль вместе с ней спела трогательную композицию «Мужчина моей мечты».
Под песню «Вечность», которую спел сам автор и исполнитель Monatik, молодожены исполнили первый танец.
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