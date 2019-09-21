Опубликованы портреты домашних животных в стиле эпохи Возрождения



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boredpanda.com

Компания предоставляет услугу в виде написания портрета домашнего животного в облике знатной персоны

Мы все очень любим наших питомцев, невзирая на то, что порой они могут быть самыми настоящими маленькими нарушителями спокойствия, бесконечно мяукая по утрам или оставляя маленькие собачьи сюрпризы на ковре.

И хотя некоторые считают своих домашних любимцев верными спутниками, которые все же не под стать людям, другие относятся к ним как к равным. Правда существует ещё и третья группа людей, которая относится к своим любимым питомцам как к королевским особам.

«Crown & Paw» — это компания, которая специализируется на создании нестандартных портретов домашних животных, сочетая подлинные портреты 19-го века и редкие картины маслом эпохи Возрождения с фотографиями животных.

«Crown & Paw» начинался как увлечение, — рассказал создатель компании. — Мы проводили дождливые выходные в Амстердаме, катались на велосипедах по живописным каналам, ели вкусные вафли и блины и посетили одни из самых красивых художественных галерей в мире — Стеделейк и Рейксмузей».

Вот откуда пришло вдохновение. Пара, которая и является основателями компании, создает эти нестандартные портреты только с марта 2019 года, но в их галерее уже представлены сотни картин, в которых присутствуют собаки, кошки, козы, еж и даже змея!

«Все их мы делаем вручную, используя различные методы наложения и ретуширования», — рассказал представитель компании. При этом они гордятся «вау-эффектом», который оказывают их портреты на людей.

«Все наши принты абсолютно уникальны для вас и подобное больше не найти нигде в мире», — добавил он.





Джерело: boredpanda.com