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    Maruv спела в московском метро (фото)

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    Maruv спела в московском метро (фото)
    instagram.com/maruvofficial

    Эпатажная украинская певица MARUV продолжает гастролировать по России и выступать перед российской публикой

    Украинская певица устроила акустический концерт в одной из станций метро в Москве. Артистка появилась перед пассажирами в ярком костюме костюме и, конечно, в латексных лосинах.

    «Сегодня я выступила в метро. Это был крутой опыт! Мне понравилось», – написала певица на своей странице в Instagram.

    Для своего выступления она выбрала леопардовый пиджак, зеленую водолазку, черный берет и ботфорты.

    Пользователи сети также прокомментировали ее выступление в столице России. Поклонникам не нравится, что MARUV до сих пор не отказалась от гастролей в России.

    «Зачем в Россию ездите?», «Все в Москве... А почему не в Киеве или Харькове?», «Я сначала подумал, что это Любовь Успенская», «Ни совести, ни чести, петь для мос**лей. Это позор, еще бы стриптиз показала», - пишут в сети.

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    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/glamour_russia

    Как известно, накануне журнал Glamour в Instagram анонсировал выступление Maruv на станции метро «Курская».

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