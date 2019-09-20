Maruv спела в московском метро (фото)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская певица MARUV продолжает гастролировать по России и выступать перед российской публикой

Украинская певица устроила акустический концерт в одной из станций метро в Москве. Артистка появилась перед пассажирами в ярком костюме костюме и, конечно, в латексных лосинах.

«Сегодня я выступила в метро. Это был крутой опыт! Мне понравилось», – написала певица на своей странице в Instagram.

Для своего выступления она выбрала леопардовый пиджак, зеленую водолазку, черный берет и ботфорты.

Пользователи сети также прокомментировали ее выступление в столице России. Поклонникам не нравится, что MARUV до сих пор не отказалась от гастролей в России.

«Зачем в Россию ездите?», «Все в Москве... А почему не в Киеве или Харькове?», «Я сначала подумал, что это Любовь Успенская», «Ни совести, ни чести, петь для мос**лей. Это позор, еще бы стриптиз показала», - пишут в сети.

Как известно, накануне журнал Glamour в Instagram анонсировал выступление Maruv на станции метро «Курская».