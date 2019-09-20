Ким Кардашьян поделилась селфи без макияжа: пораженное болезнью лицо



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Модель и бизнесвумен хотела вдохновить других не бросать борьбу с болезнью

Модель Ким Кардашян опубликовала фото пораженного болезнью лица. Снимок воспаленной кожи бизнесвумен появился в аккаунте проекта Poosh, посвященного красоте.

Сама Ким сопроводила пугающий снимок мотивирующей подписью: «Если у вас начался псориаз, не дайте ему взять над вами верх».

На опубликованном снимке видно, что вся левая часть лица Ким испещрена большими красными пятнами. Для того, чтобы замаскировать некоторые из них, Кардашян приходится накладывать несколько слоев грима.

Сама Ким неоднократно признавалась, что лишь недавно научилась принимать себя с этой особенностью, хотя борется с воспалением с 13 лет.

Сейчас модель активно пьет лекарства, чтобы чувствовать себя увереннее и продолжать работать.

Ким поделилась, что никогда и подумать не могла, что столкнется с псориазом. И в отличие от мамы, у Кардашян он протекает иначе. К примеру, если Крис помогает солярий, после которого пятна на теле исчезают, то на теле Ким появляются ожоги.

Светская львица призналась, что в начале этого года болезнь, которая к этому повреждала только тело, добралась и к лицу.

Джерело: tsn.ua