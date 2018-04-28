День рождения Джессики Альбы: соблазнительные фотосессии актрисы

Сегодня, 28 апреля, свой 37-й день рождения отмечает популярная американская актриса Джессика Альба

Звезда фильмов «Фантастическая четверка» и «Лапочка», обладательница сексапильной внешности, Альба – частая гостья на обложках гламурных журналов, сообщает «Главком». Также она активно занимается общественной и благотворительной деятельностью и является одним из соучредителей успешной компании The Honest

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Джессика Альба

Сегодня, 28 апреля, свой 37-й день рождения отмечает популярная американская актриса Джессика Альба

Звезда фильмов «Фантастическая четверка» и «Лапочка», обладательница сексапильной внешности, Альба – частая гостья на обложках гламурных журналов, сообщает «Главком».

Также она активно занимается общественной и благотворительной деятельностью и является одним из соучредителей успешной компании The Honest по производству нетоксичных продуктов.



Настоящим подарком для актерской карьеры девушки стало предложение Джеймса Кэмерона сыграть главную героиню – спроектированного суперсолдата – в сериале «Ангел Тьмы» в 2000 году. Эта работа сделала актрису знаменитой и принесла ей номинацию на «Золотой глобус».

Тогда же Джессика была названа самой сексуальной девушкой планеты по версии Maxim, такой статус впоследствии она получала еще не раз.

В 2003 году Альба снялась в еще одной успешной картине – музыкальной комедии «Лапочка», где сыграла хореографа и танцовщицу. Она украсила своей ролью милой стриптизерши мрачный «Город грехов» (2005), а роль Сью Шторм в «Фантастической четверке» (2005) вознесла ее на пик популярности среди любителей комиксов Marvel.

В 2008 году Альба тайно вышла замуж за Кэша Уоррена, с которым познакомилась на съемках «Фантастической четверки». Через месяц на свет появилась их малышка Онон Мари, а три года спустя – вторая, Хэвен Гарнер. В прошлом году Джессика стала мамой в третий раз, став матерью долгожданного сыночка Хайеса.

Сейчас Джессика Альба снимается значительно меньше, чем в начале своей карьеры. Она предпочитает больше времени уделять семье.