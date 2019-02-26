День рождения Терезы Палмер: лучшие фотосессии актрисы

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Тереза Палмер – голливудская актриса австралийского происхождения. Мировую популярность актрисе принес фильм ужасов «Проклятие 2», что отразилось на всей творческой биографии актрисы

26 февраля 1986 года в местечке Аделаида в семье Кевина Палмера и его жены Полы Сэндерс родилась дочь – будущая известная актриса Тереза Палмер.

После окончания колледжа Палмер выиграла престижный местный конкурс «Поиск кинозвезды», после которого ее фотографии попали на сайт городского актерского агентства, где их и нашел К. Таллури.

Звонок от режиссера К. Таллури стал переломной точкой в ее карьере. Терезу Палмер пригласили на пробы для картины «2:37», которые девушка с успехом прошла.

Вскоре Тереза отправилась покорять Голливуд. Ее дебютом в Америке должна была стать главная женская роль в нашумевшем «Телепорте», однако ее в последний момент отдали Рэйчел Билсон. Но ей подвернулся второй шанс - приглашение на одну из главных ролей в триллере «Проклятие 2».

В 2007 году актриса переехала в Лос-Анжелес насовсем. Заказы посыпались на нее со всех сторон: роль красавицы Люси в картине Рода Харди «Декабрьские мальчики», любимая главного героя в фантастическом фильме Джона Тертелтауба «Ученик чародея», избалованная богатая девочка Вайлет в комедии «Сказки на ночь». Но больше всего, по ее признанию, Палмер понравилось работать у ДиДжея Карузо в приключенческом боевике «Я – четвертый».

В 2013 году на экраны кинотеатров вышел новый фильм с Терезой Палмер в главной роли - «Тепло наших тел». После возвращения актриса снялась еще в нескольких фильмах, самым заметным из которых стал боевик «На гребне волны» - новая версия картины 1991 года. Ей досталась героиня Самсара, которой не было в первом фильме.

В 2016 году актриса получила роль в боевике «Три девятки». Название фильма восходит к коду «999». Им обозначается код опасности, которым обозначается убийство полицейского. Фильм рассказывает о группе преступников, которые под давлением русской мафии решаются на практически невозможное ограбление. Чтобы повысить свои шансы, преступники собираются отвлечь основные силы полиции убийством полицейского на другом конце города.

Также в 2016 году Тереза Палмер сыграла в военной драме «По соображениям совести», основанной на биографии капрала Десмонда Досса, первого отказника по соображениям совести, который получил высшую военную награду США - Медаль Почета.

В 2017 году Тереза Палмер снова получила главную роль в напряженной картине, на этот раз в австралийском триллере «Берлинский синдром». 2018 год принес Терезе Палмер главную роль в фэнтези-сериале «A Discovery of Witches». Также главная роль уготована актрисе и в другой картине 2018 года – спортивной драме «Ride Like a Girl».