День рождения Бонни Райт: лучшие фотосессии актрисы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

theplace.ru

Бонни Райт появилась на свет 17 февраля 1991 года в столице Великобритании

Бонни Райт – молодая актриса, но ей уже удалось сняться в одной из самых успешных франшиз всех времен. Для нее «Гарри Поттер» стал «волшебной палочкой», открывшей путь в мир большого кино.

В фильме «Гарри Поттер и философский камень» (2001 года) рыжеволосая тихоня появилась лишь в одной сцене – на вокзале Кинг-Кросс. Со вторым фильмом («Гарри Поттер и Тайная комната») ее роль становится заметнее.

Далее юная актриса сыграла в «Гарри Поттере и Узнике Азкабана» (2004 год) и «Гарри Поттере и Кубке огня» (2005 год).

В «Гарри Поттере и Ордене Феникса» (2007 год) Джинни участвует в развитии основного сюжета. В пятой части саги Джинни Уизли предстоит учиться в «Отряде Дамблдора» и сражаться со злыми силами. В фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009 год) героиня Бонни «по-настоящему» влюбляется в Гарри Поттера. В конечном итоге они становятся парой и женятся.

Помимо фильмов «о мальчике, который выжил», в 2002 году Райт сыграла в «Острове надежды» - приключенческой драме о семье, вынужденной бороться за выживание на необитаемом острове. В 2004 году она исполнила роль юной Агаты Кристи в картине «Агата Кристи: Жизнь в образах».

Актерская карьера Бонни немного «затормозила» после «Поттерианы». Малобюджетные драмы «Море» и «География несчастного сердца» не заинтересовали зрителей.

В 2012 году она участвовала в съемках триллера Джона Хаддлса «Философы: Урок выживания», а также ленты «Дочь Шекспира».

В 2013 году актриса сыграла роль Фиби в картине «Перед сном», а в 2014 озвучила Конни в фильме «Мой папа – Скрудж».

В 2015 году актриса сыграла роли в фильмах «Те, кто блуждает» и «Рождественская история», но на экраны обе картины так и не вышли. Дата премьеры фильмов на сегодняшний день неизвестна.

В октябре 2015 года актриса исполняет роль менеджера детского лагеря Дайаны в комедийном детективе «Кто убил Нельсона Натмега?».

Помимо кинокарьеры девушка рассчитывает на успех в модельном бизнесе. Она часто участвует в гламурных фотосессиях и появляется на страницах модных журналов.