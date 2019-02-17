  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    День рождения Бонни Райт: лучшие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    День рождения Бонни Райт: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    Бонни Райт появилась на свет 17 февраля 1991 года в столице Великобритании

    Бонни Райт – молодая актриса, но ей уже удалось сняться в одной из самых успешных франшиз всех времен. Для нее «Гарри Поттер» стал «волшебной палочкой», открывшей путь в мир большого кино.

    В фильме «Гарри Поттер и философский камень» (2001 года) рыжеволосая тихоня появилась лишь в одной сцене – на вокзале Кинг-Кросс. Со вторым фильмом («Гарри Поттер и Тайная комната») ее роль становится заметнее.

    Далее юная актриса сыграла в «Гарри Поттере и Узнике Азкабана» (2004 год) и «Гарри Поттере и Кубке огня» (2005 год).

    В «Гарри Поттере и Ордене Феникса» (2007 год) Джинни участвует в развитии основного сюжета. В пятой части саги Джинни Уизли предстоит учиться в «Отряде Дамблдора» и сражаться со злыми силами. В фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009 год) героиня Бонни «по-настоящему» влюбляется в Гарри Поттера. В конечном итоге они становятся парой и женятся.

    Помимо фильмов «о мальчике, который выжил», в 2002 году Райт сыграла в «Острове надежды» - приключенческой драме о семье, вынужденной бороться за выживание на необитаемом острове. В 2004 году она исполнила роль юной Агаты Кристи в картине «Агата Кристи: Жизнь в образах».

    Актерская карьера Бонни немного «затормозила» после «Поттерианы». Малобюджетные драмы «Море» и «География несчастного сердца» не заинтересовали зрителей.

    В 2012 году она участвовала в съемках триллера Джона Хаддлса «Философы: Урок выживания», а также ленты «Дочь Шекспира».

    В 2013 году актриса сыграла роль Фиби в картине «Перед сном», а в 2014 озвучила Конни в фильме «Мой папа – Скрудж».

    В 2015 году актриса сыграла роли в фильмах «Те, кто блуждает» и «Рождественская история», но на экраны обе картины так и не вышли. Дата премьеры фильмов на сегодняшний день неизвестна.

    В октябре 2015 года актриса исполняет роль менеджера детского лагеря Дайаны в комедийном детективе «Кто убил Нельсона Натмега?».

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    Помимо кинокарьеры девушка рассчитывает на успех в модельном бизнесе. Она часто участвует в гламурных фотосессиях и появляется на страницах модных журналов.

    Читайте також
    фотография кино актриса история День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ