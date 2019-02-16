День рождения Элизабет Олсен: яркие фотосессии актрисы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

theplace.ru

Элизабет Олсен родилась 16 февраля 1989 года в маленьком городе Шерман-Оукс, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса

После того как в 1994 году Элизабет Олсен впервые снялась в кино – это была комедия «Веселые деньки на Диком Западе», для юной актрисы наступил длительный перерыв. Карьера возобновилась только в 2011 году и довольно успешно.

Тогда на экраны вышло сразу три картины с участием актрисы: фильм ужасов «Тихий дом», драма «Марта, Марси Мэй и Марлен» и комедия «Мир, любовь и недопонимание».

В этом же году Элизабет задействовали в съемках лент «Гуманитарные науки», «Очень хорошие девочки» и «Красные огни». Ей довелось поработать плечом к плечу с Робертом Де Ниро, Сигурни Уивер и другими звездами.

В 2013 году Олсен появилась в картинах «Олдбой», «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и в экранизации романа Эмиля Золя «Тереза Ракен». Она сыграла в тридцатой по счету киноверсии «Годзилы», снятой в 2014 году Гаретом Эдвардсом. В том же году с участием девушки вышел фильм «Первый мститель: другая война». Это был первый раз, когда Элизабет появилась в роли Алой Ведьмы. Но тогда артистка засветилась только в камео и в титрах не указывалась.

В 2015 году молодая актриса порадовала зрителей появлением в ленте «Мстители: Эра Альтрона».

В 2016 году артистка снова сыграла Алую Ведьму в следующем фильме по комиксам Marvel «Первый мститель: Противостояние».

В январе 2017 года творческая биография Элизабет пополнилась главной ролью в триллере «Ветреная река». Девушка перевоплотилась в агента ФБР Джейн Беннер. Партнером по площадке Олсен стал коллега по «Мстителям» Джереми Реннер.

В том же году артистка вместе с Обри Плазой была задействована в ленте «Ингрид едет на Запад».

В мае 2018 года зрители увидели любимую актрису в новом фильме о Мстителях «Мстители: Война бесконечности». Олсен вернулась к роли Алой Ведьмы.