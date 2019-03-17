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    Русалки, ангелы и единороги: японец создает удивительные картины из сырой рыбы

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    Русалки, ангелы и единороги: японец создает удивительные картины из сырой рыбы
    boredpanda.com

    Кулинар-любитель из Японии делает удивительные картины из сырой рыбы, морепродуктов и гарнира

    Такое сочетание ингредиентов имеет японская национальное блюдо - сашими, что в переводе означает - чем и филе.

    Фотографии работ человек выкладывает в Instagram под ником mikyoui00. В своей работе, он использует различные техники нарезки, самостоятельно овладел через Интернет.

    На создание блюда японец тратит от нескольких часов до нескольких дней.

    «Что-то относительно простое, как бабочка, может быть завершено через 5 или 10 минут, - говорит мужчина. - Если оставить нарезанную рыбу на несколько часов «подышать», увеличим ее вкус. За это время стараюсь продумать способы ее размещения. Иногда это может занять до трех дней и более. Что касается подготовки и резки, очень важно держать ножи острыми. Когда нужно сделать крошечные и деликатные движения, использую очень тонкие палочки для размещения ингредиентов на тарелке »

    Что касается ингредиентов, по словам повара, он всегда использует местные продукты.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Я получаю почти все свои ингредиенты из ближайшего супермаркета. Иногда ловлю рыбу сам непосредственно у производителей. Также покупаю или выращиваю в своем саду съедобные цветы для декорирования ».

    Джерело: boredpanda.com

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