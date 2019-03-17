Русалки, ангелы и единороги: японец создает удивительные картины из сырой рыбы
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Кулинар-любитель из Японии делает удивительные картины из сырой рыбы, морепродуктов и гарнира
Такое сочетание ингредиентов имеет японская национальное блюдо - сашими, что в переводе означает - чем и филе.
Фотографии работ человек выкладывает в Instagram под ником mikyoui00. В своей работе, он использует различные техники нарезки, самостоятельно овладел через Интернет.
На создание блюда японец тратит от нескольких часов до нескольких дней.
«Что-то относительно простое, как бабочка, может быть завершено через 5 или 10 минут, - говорит мужчина. - Если оставить нарезанную рыбу на несколько часов «подышать», увеличим ее вкус. За это время стараюсь продумать способы ее размещения. Иногда это может занять до трех дней и более. Что касается подготовки и резки, очень важно держать ножи острыми. Когда нужно сделать крошечные и деликатные движения, использую очень тонкие палочки для размещения ингредиентов на тарелке »
Что касается ингредиентов, по словам повара, он всегда использует местные продукты.
«Я получаю почти все свои ингредиенты из ближайшего супермаркета. Иногда ловлю рыбу сам непосредственно у производителей. Также покупаю или выращиваю в своем саду съедобные цветы для декорирования ».
Джерело: boredpanda.com