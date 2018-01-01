Продюсеры спрогнозировали, какой фильм получит главный «Оскар»

Обладатель премии продюсеров зачастую удостаивается и приза Американской киноакадемии

21 января состоялась церемония вручения премий Гильдии продюсеров США. Главную статуэтку получила мелодрама «Форма воды» Гильермо дель Торо. Фильм рассказывает о немой уборщице секретной лаборатории, у которой начинается роман с человеком-амфибией. Действие разворачивается в самый разгар Холодной войны, пишет «Главком». Эту

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«Форма воды»

Обладатель премии продюсеров зачастую удостаивается и приза Американской киноакадемии

21 января состоялась церемония вручения премий Гильдии продюсеров США. Главную статуэтку получила мелодрама «Форма воды» Гильермо дель Торо. Фильм рассказывает о немой уборщице секретной лаборатории, у которой начинается роман с человеком-амфибией. Действие разворачивается в самый разгар Холодной войны, пишет «Главком».

Эту награду считают главной предвестницей статуэтки «Оскар» за лучший фильм. Так, за 56 лет существования Гильдии продюсеров – 48 раз ее победители совпадали с обладателем главного приза Американской киноакадемии. Правда, в последние два года это совпадение нарушалось. Например, в 2017-м Гильдия признала лучшим фильмом «Ла-Ла Ленд», а «Оскар» в итоге достался «Лунному свету».

Также на главную награду Гильдии продюсеров в этом году претендовали ленты «Любовь — болезнь» Майкла Шоуолтера, «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Прочь», «Я, Тоня», «Леди Птица», «Большая игра», «Секретное досье», «Три билборда на границе Эббинг, Миссури» и «Чудо-женщина».

В категории лучшая анимация триумфовал «Коко». А лучшим среди документальных картин стал «Джейн».

Среди драматических сериалов не оказалось равных «Рассказу служанки». А в категории комедийных сериалов победил «Удивительная миссис Мейзел». Вместе с тем в номинации «лучший долгосрочный проект» выиграл многосерийный фильм «Черное зеркало».