Второй депутат попался на кнопкодавстве: кто такая Елена Копанчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/olena.kopanchuk

Движение «Чесно» зафиксировало еще одно неперсональное голосование в Верховной Раде

За коллегу справа проголосовала сегодня депутат от Слуги народа Елена Копанчук. По данным движения, Копанчук проголосовала за своего однопартийца Вячеслава Рублева во время голосования за законопроект о строительных нормах (№1052).

Согласно информации на сайте Рады, оба депутата проголосовали «за».

Нардепы от «Слуги народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук заявили, что в качестве компенсации за кнопкодавство в Верховной Раде передадут свои месячные зарплаты на благотворительность.

«Хочу извиниться за то, что вышло, в моих действиях не было никакого умысла, это все было в турборежиме. Выходило ошибочно, потому что я переживал, чтобы за эти законы действительно мы проголосовали», – заявил Литвиненко.

Он отметил, что передаст в качестве компенсации свою месячную зарплату на счет какого-либо украинского благотворительного фонда.

К извинениям присоединилась Копанчук.

«Для меня очень важно было, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это и не является оправданием… Для меня это будет важным уроком на всю жизнь», – сказала Копанчук. Она добавила, что поддерживает инициативу передать месячную депутатскую зарплату на благотворительность.

Копанчук Елена Евгеньевна - украинский адвокат, основатель и руководитель адвокатского объединения «Копанчук и партнеры», предприниматель. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».

Заместитель председателя комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде Украины IX созыва - выбранная 29 августа 2019. Родилась 1 ноября 1978 во Львове.

Джерело: chesno.org