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    Жена одиозного Медведчука спасла немощных зайчат: видео

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    Жена одиозного Медведчука спасла немощных зайчат: видео
    kp.ua

    На своей странице в Instagram Оксана Марченко опубликовала новое видео

    Жена одиозного Медведчука показала в своем Instgram-аккаунте маленьких зайчат. Их она спасла от всех опасностей леса.

    Марченко рассказала, что несколько дней назад она нашла трех крошечных зайчат в лесу. Они были мокрыми и очень напуганными. 

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    instagram.com/oksana.marchenko.official

    Очевидно с мамой малюток состоялось какое-то бедствие, или она просто их бросила.

    Вокруг зайчат уже летали вороны и Оксана поняла, что малышам не выжить.

    Марченко решила, что возьмет детей к себе. Теперь в ее планах выкормить зайчат и отпустить обратно в лес.

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    Доброе утро, друзья, каждый день в своей жизни нужно искать красоту и любовь. Мир создан прекрасным - только несчастные люди, которые не умеют любить, не могут это увидеть. Я каждый день встречаю с интересом и удивлением, что сегодня будет чудесного. Вот пару дней назад в лесу мы нашли трёх малюсеньких зайчат, совсем слабых, мокрых - видимо, их бросила зайчиха. Вокруг кружились круки

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