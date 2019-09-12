Жена одиозного Медведчука спасла немощных зайчат: видео

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kp.ua

На своей странице в Instagram Оксана Марченко опубликовала новое видео

Жена одиозного Медведчука показала в своем Instgram-аккаунте маленьких зайчат. Их она спасла от всех опасностей леса.

Марченко рассказала, что несколько дней назад она нашла трех крошечных зайчат в лесу. Они были мокрыми и очень напуганными.

instagram.com/oksana.marchenko.official

Очевидно с мамой малюток состоялось какое-то бедствие, или она просто их бросила.

Вокруг зайчат уже летали вороны и Оксана поняла, что малышам не выжить.

Марченко решила, что возьмет детей к себе. Теперь в ее планах выкормить зайчат и отпустить обратно в лес.