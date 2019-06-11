Фотограф из Голландии показал, как на самом деле живут люди в Афганистане



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Голландский фотограф Тийс Бруккамп путешествует по миру, изучая разные культуры и народности

В рамках своего проекта под названием «Станы» фотограф посетил страны центральной Азии, такие как Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Тийс хотел показать, как на самом деле живут люди в этих малоизвестных и непонятных странах.

Многие ассоциируют эти места с предрассудками и стереотипами, навязанными СМИ. Они не знают, что здесь живут гостеприимные люди, которые занимаются любимым ремеслом, ходят в мечети и желают всем мира. Тийс хочет, чтобы люди не предвзято относились к другим культурам и предотвращали ксенофобию.

Одной из таких стран стал Афганистан, упоминание которого вызывает мысли о войне и разрушениях. Фотограф ломает этот устаревший стереотип и показывает, чем сейчас живёт местное население.

Эти снимки передают атмосферу гостеприимства, добродушия и искренности, которая царит на улицах страны.

Джерело: twizz.ru