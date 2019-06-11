Жизнь без прикрас и фотошопа: фотограф показала, как выглядят девушки из израильской армии

Мало кого можно удивить фотографиями израильских девушек, служащих в ЦАХАЛе, с оружием в руках

Её модели – девушки не всегда модельной внешности, часто без капли косметики и прочих укладок; их красота совсем другого порядка. И, вместе со спокойной силой, олицетворением которой становится оружие, эта красота производит совершенно обезоруживающее впечатление.

Чаще всего это прилизанные красотки из Инстаграма, призывно отклячивающие аппетитные выпуклости. Безусловно, встречаются и в реальной жизни подобные экземпляры, но именно на снимках Рэйчел Папо прекрасная половина армии Израиля выглядит такой, какой и является на самом деле.

Рэйчел Папо, хоть и родилась в США, но прожила большую часть жизни в Израиле. Отбыв обязательную воинскую повинность (№ 3817131, давший название проекту, – её индивидуальный номер), Папо вернулась некоторое время спустя на одну из военных баз, чтобы запечатлеть жизнь девушек, несущих службу.

Её фотографии являются переосмыслением собственного опыта и, вместе с тем, размышлением о феномене женщины, ставшей частью традиционно мужского мира – мира войны.

Фотограф пережила в армии период одиночества и апатии, когда была вырвана восемнадцатилетней девчонкой из привычного мира и круга. При этом её героини не выглядят сплошь несчастными – да, по их лицам пробегает то и дело тень усталости, они не всегда кажутся фотогеничными и готовыми к тому, чтобы попасть в кадр, но, вместе с тем, они выглядят живее любых напомаженных кукол из социальных сетей (к слову, сама Папо и Инстаграмом не брезгует). Их каждодневная работа – тренировки и учёба, в пустыне, под палящим солнцем, а не томное позирование в городских кафешках.

Проект № 3817131 может и не даёт очевидных ответов, но ставит не менее важные вопросы, затрагивая тему «универсальности» женщины, которая может дарить и отнимать жизнь, быть хрупкой и сильной одновременно; касаясь также общечеловеческих категорий, размышляя о том, что такое ответственность, готовность постоять за свою жизнь и свои идеалы и о цене, которую за это приходится платить.