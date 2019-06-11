Жизнь без прикрас и фотошопа: фотограф показала, как выглядят девушки из израильской армии
Мало кого можно удивить фотографиями израильских девушек, служащих в ЦАХАЛе, с оружием в руках
Чаще всего это прилизанные красотки из Инстаграма, призывно отклячивающие аппетитные выпуклости. Безусловно, встречаются и в реальной жизни подобные экземпляры, но именно на снимках Рэйчел Папо прекрасная половина армии Израиля выглядит такой, какой и является на самом деле.
Её модели – девушки не всегда модельной внешности, часто без капли косметики и прочих укладок; их красота совсем другого порядка. И, вместе со спокойной силой, олицетворением которой становится оружие, эта красота производит совершенно обезоруживающее впечатление.
Рэйчел Папо, хоть и родилась в США, но прожила большую часть жизни в Израиле. Отбыв обязательную воинскую повинность (№ 3817131, давший название проекту, – её индивидуальный номер), Папо вернулась некоторое время спустя на одну из военных баз, чтобы запечатлеть жизнь девушек, несущих службу.
Её фотографии являются переосмыслением собственного опыта и, вместе с тем, размышлением о феномене женщины, ставшей частью традиционно мужского мира – мира войны.
Фотограф пережила в армии период одиночества и апатии, когда была вырвана восемнадцатилетней девчонкой из привычного мира и круга. При этом её героини не выглядят сплошь несчастными – да, по их лицам пробегает то и дело тень усталости, они не всегда кажутся фотогеничными и готовыми к тому, чтобы попасть в кадр, но, вместе с тем, они выглядят живее любых напомаженных кукол из социальных сетей (к слову, сама Папо и Инстаграмом не брезгует). Их каждодневная работа – тренировки и учёба, в пустыне, под палящим солнцем, а не томное позирование в городских кафешках.
Проект № 3817131 может и не даёт очевидных ответов, но ставит не менее важные вопросы, затрагивая тему «универсальности» женщины, которая может дарить и отнимать жизнь, быть хрупкой и сильной одновременно; касаясь также общечеловеческих категорий, размышляя о том, что такое ответственность, готовность постоять за свою жизнь и свои идеалы и о цене, которую за это приходится платить.
Джерело: cameralabs.org