Главные мужчины в жизни Дженнифер Лопес

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24 июля Дженнифер Лопес отмечает 50-летие. Дженнифер регулярно попадает в списки самых высокооплачиваемых, влиятельных, а также сексуальных знаменитостей. Не обходят вниманием СМИ и ее личную жизнь. Рассказываем о самых громких романах звезды

Первым мужем Лопес стал кубинец Охани Ноа, работавший в то время официантом в Майами. Дженнифер Лопес вышла за Оджани Ноа в феврале 1997 года. Уже в январе 1998 они развелись, но оставались в дружеских отношениях вплоть до апреля 2002 года, когда Джен уволила Ноа с должности администратора ее ресторана Madre's.

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Тогда разобиженный экс-супруг решил заработать на Дженнифер другим способом — пригрозил обнародовать домашнее видео. Стоимость пленки он оценил в пять миллионов долларов, но в итоге получил только иск от юристов Джей Ло и судебное решение о запрете на публикацию.

Во время работы над альбомом On the 6 у Лопес завязался роман с рэпером и продюсером Шоном Комбсом (Паф Дэдди). Кульминацией романа стало появление пары на церемонии «Грэмми» 2000 — когда Лопес надела то самое «голое» платье Versace. В тот вечер Дженнифер стала главной звездой красной дорожки, Комбса распирало от гордости и он сделал заказ ювелиру.

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Однако вскоре пара засветилась не только в светской, но и криминальной хронике — оказавшись в центре скандальной заварушки в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Один из участников конфликта пустил в ход огнестрельное оружие, никто не погиб, но Дженнифер благоразумно решила, что такие опасные игры не для нее — и разорвала помолвку.

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После расставания с Комбсом, Лопес начала встречаться с танцором Крисом Джаддом и в 2001 году вышла за него замуж. Брак продержался чуть меньше года.

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После второго развода Лопес начала встречаться с Беном Аффлеком, с которым познакомилась на съемках фильма «Джильи». Журналисты тут же окрестили пару «Bennifer». В ноябре 2002 года влюбленные объявили о помолвке, однако свадьба была отменена за день до церемонии.

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Следующим избранником Лопес стал ее друг, певец Марк Энтони. В 2004 году они поженились, спустя три года стали родителями двойняшек — Макса и Эммы, но и этот брак, хоть и продержался дольше других, в итоге распался.

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После развода Дженнифер несколько лет встречалась с танцором Каспером Смартом. Роман не спас даже перерыв в отношениях, в 2016 году пара решила остаться друзьями.

Затем у Дженнифер Лопес был небольшой роман с рэпером Дрейком. Официально оба его не подтверждали, но публиковали совместные фото в соцсетях.

В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя год пара объявила о помолвке.