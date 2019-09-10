Голый курьер в стенах киевского ВУЗа (фото)



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instagram.com/pava_us

Голый курьер доставил еду студентам КПИ и устроил эпатажное выступление прямо в аудитории

В сети опубликовали видео с курьером одной из компаний доставки еды, который принес заказ только в одних трусах.

Курьер службы доставки, который был облачен только в миниатюрные плавки-стринги, появился в одной из аудиторий с сумкой.

Как объяснил он изумленным студентам и преподавателю, это называется «премиум-доставка».

Он, абсолютно не смущаясь своего вида, начал доставать из сумки заказанную еду. Возмущенный преподаватель при этом вышел из аудитории, а шокированные студенты посмеивались.

Позже он вдруг попал на видео, когда принес доставку в Национальный авиационный университет.

Стало известно, что загадочный голый курьер – это киевский пранкер, который скрывается под ником Pava_us.

На его странице в Instagram есть много фотографий, где видно, что подобные розыгрыши он устраивал не только для студентов КПИ.

Джерело: rbc.ua