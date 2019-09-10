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    Фото

    Голый курьер в стенах киевского ВУЗа (фото)

    • Розсилка
    Голый курьер в стенах киевского ВУЗа (фото)
    instagram.com/pava_us

    Голый курьер доставил еду студентам КПИ и устроил эпатажное выступление прямо в аудитории

    В сети опубликовали видео с курьером одной из компаний доставки еды, который принес заказ только в одних трусах.

    Курьер службы доставки, который был облачен только в миниатюрные плавки-стринги, появился в одной из аудиторий с сумкой. 

    Как объяснил он изумленным студентам и преподавателю, это называется «премиум-доставка». 

    Он, абсолютно не смущаясь своего вида, начал доставать из сумки заказанную еду. Возмущенный преподаватель при этом вышел из аудитории, а шокированные студенты посмеивались.

    Позже он вдруг попал на видео, когда принес доставку в Национальный авиационный университет. 

    Стало известно, что загадочный голый курьер – это киевский пранкер, который скрывается под ником Pava_us.

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    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us
    instagram.com/pava_us

    На его странице в Instagram есть много фотографий, где видно, что подобные розыгрыши он устраивал не только для студентов КПИ.

    Джерело: rbc.ua

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