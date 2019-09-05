  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ирина Верещук: что известно о новом представителе Кабмина в парламенте

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Ирина Верещук: что известно о новом представителе Кабмина в парламенте
    facebook.com/vereschuk.iryna

    Правительство назначило депутата от «Слуги народа» Ирину Верещук представителем Кабмина в парламенте

    Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

    «Мы назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Замечательная женщина, опытная, с юридическим образованием, все, как должно быть», – сказал Гончарук.

    Ирина Верещук родилась в 1979 году на Львовщине.

    Имеет три высших образования по направлениям «международная информация» (2002), «правоведение» (2006), «государственное управление» (2010), а также диплом с отличием программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы. В течение 2015-2016 гг. Училась в Краевой школе администрации публичной (Польша).

    Ирина Верещук имеет значительный опыт работы на управленческих должностях. В частности, была заместителем председателя Жовкивской РГА на Львовщине, городским головой города Рава-Русская Жовкивского района Львовской области (2010-2015 гг.). 

    С 2016 года - Президент «Международного Центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога».

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna
    facebook.com/vereschuk.iryna

    Кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права.

    Имеет ряд научных трудов и публикаций. Была отмечена государственными наградами.

    Читайте також
    фотография правительство премьер-министр Польша Алексей Гончарук Ирина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ