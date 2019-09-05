Ирина Верещук: что известно о новом представителе Кабмина в парламенте

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Правительство назначило депутата от «Слуги народа» Ирину Верещук представителем Кабмина в парламенте

Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Замечательная женщина, опытная, с юридическим образованием, все, как должно быть», – сказал Гончарук.

Ирина Верещук родилась в 1979 году на Львовщине.

Имеет три высших образования по направлениям «международная информация» (2002), «правоведение» (2006), «государственное управление» (2010), а также диплом с отличием программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы. В течение 2015-2016 гг. Училась в Краевой школе администрации публичной (Польша).

Ирина Верещук имеет значительный опыт работы на управленческих должностях. В частности, была заместителем председателя Жовкивской РГА на Львовщине, городским головой города Рава-Русская Жовкивского района Львовской области (2010-2015 гг.).

С 2016 года - Президент «Международного Центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога».

Кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права.

Имеет ряд научных трудов и публикаций. Была отмечена государственными наградами.