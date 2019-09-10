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    Самая крупная модель мира Тесс Холлидей стала звездой Недели моды в Нью-Йорке

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    Самая крупная модель мира Тесс Холлидей стала звездой Недели моды в Нью-Йорке
    instagram.com/tessholliday

    Плюс-сайз-модель вышла на подиум во время показа американского бренда Chromat

    В разгар Нью-Йоркской недели моды бренд Chromat представил свою 10-ю юбилейную коллекцию. На подиуме состоялось целое шоу, лейтмотивом которого стал бодипозитив и принятие красоты любого формата.

    Одной из главных героинь показа стала Тесс Холлидей, 34-летняя plus-size-модель и активистка. Девушка вышла на подиум в белом платье-макси полуприлегающего силуэта и надписями Sample Size («образцовый размер»). «Рада стать частью семьи Chromat. Я впервые приняла участие в шоу одного из ведущих дизайнеров Нью-Йоркской недели моды и считаю, что это отличный опыт» – комментирует Тесс.

    Платье Холлидей стилисты дополнили синими сережками, белыми сандалиями на каблуках и ярким макияжем. Во время шоу Холлидей прошла к краю подиума, наклонилась и обратила внимание зрителей на свою грудь, подняв ее руками.

    Соответствующее видео и фото модель обнародовала в своем Instagram.

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    instagram.com/tessholliday
    instagram.com/tessholliday
    instagram.com/tessholliday

    В июне обложку с Холлидей объявили лучшей по версии глянцевого журнала Cosmopolitan в 2018 году. 150-килограммовая Тесс украсила в октябре прошлого года первую страницу популярного британского издания.

    Модель тогда заявила, что раньше она даже не могла мечтать стать частью фэшн-бизнеса, а получить награду от «сексуального и интеллектуального издания Cosmopolitan» для нее большая честь.

    Джерело: racurs.ua

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