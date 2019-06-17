Клэр Уэйт Келлер представила первую полномасштабную коллекцию мужской одежды для Givenchy



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vogue.ua

Мужская линейка стала воплощением воспоминаний дизайнера о 1990-х в комбинации с гиперсовременным дендизмом корейской уличной культуры.

«То, что сейчас происходит в сегменте мужской одежды кажется мне невероятно захватывающим», – сказала Уайт Келлер. «Особенно стиль молодых мужчин в Сеуле, которые так тщательно следят за модой. Это уже как своего рода племя или культ. Они настолько страстно подбирают каждый образ. Они мне напоминают о том, как мы хотели выглядеть в 80-х и 90-х, как хотели быть частью группы и выглядеть лучше всех».

В то время, как в мужской моде продолжается соревнование за первенство между классикой и спортом, Уайт Келлер удалось по-новому взглянуть на текущее положение дел. У дизайнера как будто бы есть врожденный дар фокусироваться на инновациях и нестандартно подходить к ситуации. В конкретном случае она виртуозно скомбинировала сверхлегкие парки с основой мужского гардероба – костюмами-двойками.

Такое решение стало результатом того, что она назвала своим «глубоким погружением в происходящее в Корее». Это дало ей подходящий способ сбалансировать классические костюмы и спортивную одежду.

В основе коллекции лежат минималистичные базовые вещи, представленные в нескольких вариантах: от более широких до более свободных линий плеч на пиджаках и пальто, от драпированных пальто до аккуратных курток, даже было шесть великолепных узких костюмов, которые идеально сидят на женщинах, десять разных силуэтов брюк, а также декор в виде гобеленов, цветочных принтов, и, конечно же, вышивки из бисера.

Неопровержимым доказательством мастерства и успеха дебютной коллекции стали использованные ткани, которые дизайнер также обнаружила в Корее: гладкая полупрозрачная плащевка и плотный бархатный нейлон привели в восторг всех, кому посчастливилось увидеть коллекцию первыми.

Джерело: vogue.ua