Коллекция платьев-хитов от Виктории Бекхэм
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Бекхэм выпустила коллекцию хитов, которая состоит из самых успешных моделей Victoria Beckham разных лет
Осенью 2018 года Виктория Бекхэм устроила пышное шоу в честь 10-летия собственного бренда, вернувшись с показами в родной Лондон.
Тогда поклонники ждали от нее узнаваемых образов, однако дизайнер тогда продемонстрировала свой взгляд на современную женственность.
Так, открыла шоу аристократка и модель Стелла Теннант в белоснежном брючном костюме - важном элементе гардероба миссис Бекхэм.
Продолжилась тема мужской одежды несколькими сепаратами - прямые брюки с мягкими складками дизайнер предлагает носить с шелковыми топами в бельевом стиле, а к строгим минималистичным жакетам добавляет нарядный низ.
Спустя полгода Бекхэм все-таки выпустила коллекцию хитов, которая состоит из 14 платьев – самых успешных моделей из коллекций Victoria Beckham разных лет.
Сама британка рассказывает, что включила в коллекцию свои самые разные модели.
Здесь есть и те самые платья-футляры, с которых Бекхэм начала свою карьеру в 2008-м, и струящиеся шелковые наряды длины миди, идеально попадающие под определение «интеллектуальная женственность», и спортивные модели из эластичного трикотажа, и лаконичные вечерние дизайны.
Цветовая гамма коллекции не ограничивается лишь базовыми оттенками. Кроме темной гаммы Бекхэм делает ставку на насыщенные красные тона и цветочный принт. Вечная классика, как ни крути.
Джерело: vogue.ua