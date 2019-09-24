Комаровского настиг хищник во время рыбалки (фото)



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Евгений Комаровский поделился красивыми кадрами, сделанными над Днепром

Доктор Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Фейсбук интересный пост о птице.

По словам украинского педиатра, хищный пернатый попал в кадр его дрона и гармонично «вписался в кадр».

Как отметил автор поста снимки были сделаны в Черкасской области над рекой Днепр, где доктор отдыхал на рыбалке.

В конце поста врач сообщил, что орнитологи подсказали — на фото представлен молодой сокол чеглок — Falco subbuteo — небольшая (размером с голубя) хищная птица. Эти пернатые улетают в Африку.

Пост собрал массу комментариев и лайков. «Невероятные кадры!», «Какая красота! Можно стянуть пару стоп-кадров себе на обложку? Класс!!», «Крутейшие кадры! Супер», «Хорошая фоторыбалка получилась, хороший улов)», «Шикарне фото!», «Какие краски! Роскошно-осенние !», «И пейзажа бы хватило для захватывающего фото, а тут еще такой красавец!», «Так, доктор, давайте определимся: это я снимаю кино, а Вы лечите детей!..», «Первый кадр — фотошедевр: как сочетание захватывающего вида и колоритного субъекта. И смотрит прямо в камеру, как в студии)».

Джерело: politeka.net