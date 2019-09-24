  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Комаровского настиг хищник во время рыбалки (фото)

    • Розсилка
    Комаровского настиг хищник во время рыбалки (фото)
    facebook.com/uakomar

    Евгений Комаровский поделился красивыми кадрами, сделанными над Днепром 

    Доктор Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Фейсбук интересный пост о птице.

    По словам украинского педиатра, хищный пернатый попал в кадр его дрона и гармонично «вписался в кадр».

    Как отметил автор поста снимки были сделаны в Черкасской области над рекой Днепр, где доктор отдыхал на рыбалке.

    В конце поста врач сообщил, что орнитологи подсказали — на фото представлен молодой сокол чеглок — Falco subbuteo — небольшая (размером с голубя) хищная птица. Эти пернатые улетают в Африку.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar
    facebook.com/uakomar

    Пост собрал массу комментариев и лайков. «Невероятные кадры!», «Какая красота! Можно стянуть пару стоп-кадров себе на обложку? Класс!!», «Крутейшие кадры! Супер», «Хорошая фоторыбалка получилась, хороший улов)», «Шикарне фото!», «Какие краски! Роскошно-осенние !», «И пейзажа бы хватило для захватывающего фото, а тут еще такой красавец!», «Так, доктор, давайте определимся: это я снимаю кино, а Вы лечите детей!..», «Первый кадр — фотошедевр: как сочетание захватывающего вида и колоритного субъекта. И смотрит прямо в камеру, как в студии)».

    Джерело: politeka.net

    Читайте також
    кино Днепр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ