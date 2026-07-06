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Принц Вільям і Кейт Міддлтон таємно побачилися із американською поп-зіркою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тейлор Свіфт вперше побачилася із принцом Вільямом у 2013 році
колаж: glavcom.ua

Кейт Міддлтон вперше зустрілася з Тейлор Свіфт 

Спадкоємець британської корони принц Вільям та його дружина принцеса Кейт таємно зустрілися з популярною співачкою Тейлор Свіфт та її нареченим Тревісом Келсі напередодні весілля зірки, проте на свято королівське подружжя не завітало. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Зустріч королівської та зіркової пари відбулася у Лондоні в травні цього року. Принц Уельський взяв участь в одному з епізодів подкасту New Heights, який ведуть брати Джейсон і Тревіс Келсі. Під час подкасту наречений Тейлор Свіфт сказав, що нещодавно мав зустріч із принцом.

«У мене була нагода побачитися з вами не так давно. Я запросив вас на шоу, бо ми трохи говорили про футбол «Астон Вілли», трохи про чемпіонат світу з футболу», – сказав Келсі та більше не розкрив подробиць зустрічі.

Принц Уельський взяв участь в одному з епізодів подкасту New Heights
Принц Уельський взяв участь в одному з епізодів подкасту New Heights
фото: скриншот із соцмереж

Водночас, за інформацією видання, для Кейт Міддлтон зустріч із Келсі та Свіфт була першою. Адже принц Вільям уперше зустрівся з Тейлор Свіфт у 2013 році на благодійному вечорі.

Нагадаємо, американська співачка Тейлор Свіфт і зірка НФЛ Тревіс Келсі 3 липня одружилися на нью-йоркській арені «Медісон-сквер-гарден», зібравши на церемонії близько 1000 гостей. За оцінками Forbes, весілля обійшлося молодятам щонайменше у $20 млн, тоді як поліцейське патрулювання й регулювання руху навколо арени, за словами колишнього транспортного комісара Нью-Йорка Сема Шварца, могло коштувати місту до $10 млн.

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Теги: весілля співачка Принц Вільям Кейт Міддлтон Тейлор Свіфт

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