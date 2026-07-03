Дочка Шварценеггера поділилася кадрами півторарічного сина

Кетрін Шварценеггер показала, як виглядає онук зіркового дідуся

Дочка голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Кетрін Шварценеггер поділилася світлинами зі своїм сином у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Онуку Арнольда Шварценеггера Форду Фіцджеральду нині вже півтора року. Кетрін Шварценеггер рідко показує обличчя сина, тож на фото вона показалася із ним, позуючи у дзеркалі.

Кетрін Шварценеггер показала фото з сином фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger

На кадрах можна бачити усміхнену маму з сином на руках. Вони разом позують у смугастих піжамах у ванній кімнаті.

На ще одному кадрі Кетрін тримає сина на руках та посміхається, водночас хлопчик у цей момент відвернутий від камери. Свій допис Кетрін Шварценеггер доповнила коротким підписом: «Кілька дзеркальних моментів».

Жінка також додала й свої фото. На кадрах вона також сфотографувалася у дзеркалі в різних образах: у купальнику, повсякденному та святковому одязі тощо.

З 2019 року Кетрін Шварценеггер перебуває у шлюбі з актором Крісом Праттом, відомим за ролями у фільмах «Вартові Галактики». У подружжя є трьох дітей: доньки Лайла та Елоїзу. У 2024 році Кетрін Шварценеггер народила сина Форда Фіцджеральда, народженого наприкінці 2024 року.

До слова, американський актор та бодібілдер Арнольд Шварценеггер показався під час тренувань зі своїм 28-річним сином Джозефом Баеною. Син зірки поділився світлинами з тренувань та опублікував їх у своєму блозі в Instagram. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис.

Також повідомлялося, зірка «Термінатора», американський актор Арнольд Шварценеггер показався на публіці зі своєю обраницею Гізер Мілліган на екологічному саміті Austrian World Summit. На кадрах з парою позувала ексвіцепрезидентка США Камала Гарріс.