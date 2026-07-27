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На концерті гурту Kazka військовий освідчився коханій (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Глядачі та гурт підтримали військового та його родину
фото: скриншот scena_ua/Instagram

Військовий зробив пропозицію коханій та водночас її дочці, аби стати їй батьком

На концерті гурту Kazka відбулася щемлива подія. Прямо на сцені під час виступу колективу військовий освідчився своїй коханій. Про це пише «Главком» із посиланням на допис проєкту scena_ua.

26 липня гурт Kazka зіграв сольний концерт у Києві. Під час виступу солістка Олександра Заріцька запросила на сцену одну з глядачок, вона вийшла до неї з донькою. За словами жінки, вона не знала, що відбувається.

«Ви розумієте, що зараз відбувається? У вас є якісь здогадки? У нас є, якщо чесно, величезний сюрприз для вас. Якби це було для мене, я б вже тут втратила свідомість», – сказала співачка.

У цей момент на сцену вийшов військовий із двома букетами квітів. Жінка одразу впізнала свого коханого та почала посміхатися й відійшла в бік від неочікуваності. Тож чоловік спочатку обійняв та поцілував дівчинку, подарувавши їй квіти.

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Після чого він привітав свою кохану пишним букетом червоних троянд та звернувся до неї з промовою. Військовий зізнався, що дівчина та її донька стали для нього дуже важливими та він уже не бачить свого життя без них.

Тоді ж чоловік став на одне коліно та освідчився жінці. Проте одразу ж він попросив у доньки вже своєї нареченої дозволу офіційно стати її батьком, на що дівчинка теж погодилася. «У нас два так», – з посмішкою на обличчі сказав він.

Увесь цей час гурт та Олександра Заріцька не приховували своїх емоцій та раділи за родину. Наприкінці, коли військовий одяг обручку на палець коханої, їх оплесками та оваціями підтримав зал.

Нагадаємо, військовослужбовець 65 окремої механізованої бригади Андрій Ужевка на позивний Сержант з Івано-Франківщини освідчився коханій дівчині Світлані Афанас’євій з Запорізької області біля стели Оріхівського району. 

Також повідомлялося, ветеран Юрій Юриков піднявся на найвищу точку України, щоб освідчитися коханій. Під час служби в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині військовий отримав поранення після чого втратив ногу.

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Теги: військові шлюб концерт відео одруження

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