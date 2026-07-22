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Найпопулярніший у світі блогер Містер Біст одружився (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Блогери Джеймс Дональдсон та Теа Буйсен одружилися
фото: Іnstagram.com/mrbeast

Блогер святкував весілля декілька тижнів на приватному острові

Американський блогер Містер Біст, який є блогером із найбільшою аудиторією у світі, одружився. Інфлюєнсер поділився кадрами з весільної церемонії у своєму блозі в Instagram. Про це розповідає «Главком» із посиланням на People.

28-річний Містер Біст, справжнє ім’я якого Джеймс Дональдсон, одружився з блогеркою та геймеркою Теа Буйсен. Весілля блогера-мільйонника пройшло на його приватному острові мільярдера Некер Річарда Бренсона.

Весільна церемонія пройшла в оточенні 70 гостей та друзів пари. Наречені обмінялися обітницями, на шлюб їх благословив священик, який є другом їхньої родини. До того ж на весіллі всесвітньовідомого блогера не було багато фотографів, тим паче ЗМІ. Він хотів, аби це свято пройшло в оточенні найближчих людей.

Найпопулярніший у світі блогер Містер Біст одружився
Найпопулярніший у світі блогер Містер Біст одружився
фото: Іnstagram.com/mrbeast

Після виголошення обітниць Містер Біст із дружиною виконали свій перший подружній танець під пісню Леді Гаги «Die With a Smile». Також відомо, що весільну сукню для Теа Буйсен пошили бренди Nicole та Felicia Couture, а Дональдсон обрав смокінг від Ralph Lauren.

Американський блогер Містер Біст одружився
Американський блогер Містер Біст одружився
фото: Іnstagram.com/mrbeast

Молодята святкували весілля впродовж двох тижнів, починаючи з 14 липня. Серед розваг були вейксерфінг, снорклінг, годування лемурів та фламінго, які живуть на острові. В оточенні друзів пара продовжила святкувати весілля в головному будинку, де гості грали в настільні та карткові ігри.

Містер біст одружився з Теа Буйсен
Містер біст одружився з Теа Буйсен
фото: Іnstagram.com/mrbeast

Як розповіли наречені, їхнє весілля було ідеальним. «Ми були такі щасливі, і навколо було стільки любові. Ми багато працюємо й не маємо можливості часто бути поруч з усіма нашими друзями та родиною, тому зібрати всіх в одному місці було дуже особливо. Ми вирішили, що хочемо робити щось подібне щороку – виділяти тиждень, щоб наші друзі та родичі могли приєднатися і провести час разом. Усі гості сказали те саме», – поділилася Буйсен.

Містер Біст і Теа Буйсен познайомилися у 2022 році
Містер Біст і Теа Буйсен познайомилися у 2022 році
фото: Іnstagram.com/mrbeast

Містер Біст і Теа Буйсен познайомилися у 2022 році під час поїздки блогера до Південної Африки, де народилася Буйсен. Тоді спільний друг запросив Буйсен на вечерю, де вона й зустрілася з Дональдсоном. За словами дівчини, вона була здивована тим, наскільки Містер Біст виявився простим у спілкуванні та розумним. «Коли я зустріла його, то була дуже здивована тим, наскільки він простий у спілкуванні, а також тим, наскільки він розумний. Я думала, що ютубери – це просто певний образ, але, коли зустріла його, була дуже здивована, побачивши, що насправді він хороший хлопець. Він не сидів там із завищеним его», – розповіла дівчина.

Містер Біст освідчився Теа Буйсен у 2024 році
Містер Біст освідчився Теа Буйсен у 2024 році
фото: Іnstagram.com/mrbeast

Згодом вони зрозуміли, що мають багато спільного та швидко знайшли спільну мову. Після повернення до США Містер Біст написав Буйсен у соцмережі X. Приблизно через місяць вони почали зустрічатися на відстані. Уперше пара разом з’явилася на публіці на церемонії Kids' Choice Awards у квітні 2022 року. Напередодні Різдва 2024 року Містер Біст освідчився Теа у їхньому будинку перед рідними.

Містер Біст, справжнє ім’я якого Джеймс Дональдсон, народився 7 травня 1998 року в штаті Канзас (США).  Майбутній блогер почав свій шлях  на YouTubе у 13 років в 2012 році на каналі «MrBeast6000». Спочатку юний блогер робив огляди та грав на камеру в популярні ігри, оцінював «багатства інших користувачів YouTube», а потім почав здобувати більшу популярність із відео, на кшталт «Найгірші заставки на YouTube».

Як розповідав «Главком», 7 травня свій день народження відзначив популярний американський блогер Містер Біст. 28-річний інфлюєнсер відомий масштабними відеороликами на YouTube, які збирають мільйони переглядів, а його канал налічує близько 500 млн підписників. 

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Теги: США весілля YouTube блогер

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